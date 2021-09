¡Tan radiante como el sol! Tábata Jalil luce encantadora en la playa y con un bikini amarillo oro

Tábata Jalil es una de las conductoras de televisión más querida por el público de "Venga la alegría", show de TV Azteca en el cual ha trabajado desde hace varios años. En un reciente post en su feed de Instagram, red social donde tiene casi 3 millones de seguidores, publicó una serie de fotografías mostrando el cuerpazo que tiene al usar un sexy traje de baño color amarillo oro.

Dicen que la que de amarillo se viste, o de su belleza confía o de sinvergüenza se pasa; en el caso de Tábata Jalil aplica lo primero, al ser una de las mujeres más hermosas de la televisión mexicana.

"Eres mi sol", expresó la también locutora y periodista mexicana en su publicación. Cabe mencionar que las fotos compartidas por Tábata Jalil, fueron tomadas por el entrenador personal Ofri Madar, con quien tiene una relación amorosa.

Sus seguidores no tardaron en escribirle toda clase de comentarios halagadores: "chaparrita hermosa", "hermosa natural y sensual, eres toda bella", "espectacular", "esas piernas me encantan", "eres Afrodita emergiendo del mar", "definitivamente eres mi amor platónico, solamente porque estoy casado, si no ya te hubiera buscado ❤️", "eres una delicia" y muchos más.

Tábata Jalil hermosa y espectacular. Foto: Instagram @tabatajaliloficial

Tábata Concepción Jalil Fernández estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y posteriormente, comenzó su carrera profesional en TV Azteca a finales de la década de los 90's, en el recordado programa "A quien corresponda", el cual fue conducido y producido por Jorge Garralda.

Poco a poco logró convertirse de una de las personalidades más reconocidas de la televisora antes mencionada. Tiene ya 15 años como colaboradora en el matutino "Venga la alegría"; constantemente en sus redes sociales causa furor al modelar algunos de sus trajes de baño, al lucir sus tonificadas piernas o su belleza en general.

Leer más: Susana Zabaleta asegura que Paty Navidad trae un "circo" con sus declaraciones sobre Covid-19