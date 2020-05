Tania Rincón admite que subió de peso durante esta cuarentena

Tania Rincón se encuentra un poco preocupada, ya que expresó en redes sociales que está cuarentena la hizo subir de peso, debido a que no se cuidó en cuanto a la comida, prueba de ello fue como tiene que abrocharche los pantalones.

"Solo mis jeans saben verdaderamente lo que he comido esta cuarentena, Ya confiesen todavía les quedan sus jeans o se avientan a la cama como yo para subirse el cierre?, escribió Tania en sus redes sociales.

La publicación de Tania alcanzó miles de likes y varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber que es una mujer excepcional, por lo que no debe preocuparse por algunos kilos demás, ya que tiene una perfecta disciplina para regresar al ejercicio.

"Como no me quiero decepcionar no me los he vuelto a poner jajajaja", "No creo que te avientes a la cama con esas rutinas que haces! Estás bien chula", le escribieron en la foto donde se le ve posando desde su cama.

Nuevo programa

Recordemos que Tania tiene un proyecto pendiente con la productora Magda Rodríguez, ya que será la encargada de conducir el programa Guerreros 2020 a lado de Mauricio Barcelata, pero debido a la pandemia de Covid-19, la famosa a tenido que quedarse en casa para evitar un contagio.

Te puede interesar

Comparan a Tano Elizalde con Karla Panini y Yolanda Saldívar en redes sociales

Teoría conspirativa revela que Sam Smith y Adele son la misma persona