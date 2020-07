Tania Rincón anuncia su segundo embarazo durante el programa "Guerreros 2020"

Tania Rincón dio a conocer que estaba embarazada tras finalizar el programa "Guerreros 2020", bajo la producción de Magda Rodríguez (también productora de Hoy). La conductora de televisión compartió la feliz noticia a través de un video en la cuenta de Instagram del programa antes mencionado. A lo largo del show se estuvo diciendo que ella o Mauricio Barcelata tendrían en los próximos meses un nuevo bebé en casa.

"Soy yo la afortunada, estoy muy feliz de poderles compartir que estoy embarazada, ya sé que es y se los voy a contar mañana para que no se lo pierdan, estoy más que feliz de tener esta bendición, esta luz, seguimos en esta contingencia y pensamos que hay puras noticias malas, pero para mí y para mi familia esta noticia nos llena de emoción", comentó Tania Rincón con respecto a su segundo embarazo.

Magda Rodríguez, productora de "Guerreros 2020", mencionó en el video que ya sabía que Tania Rincón estaba embarazada, sin embargo, mantuvo este secreto hasta que fuera oportuno darlo a conocer al público. "Estamos muy emocionados, un bebé siempre trae bendiciones, torta bajo el brazo, vamos a llegar al rating prometido, yo soy bien chismosa y me lo callé".

En su feed de Instagram Tania Rincón compartió una adorable fotografía junto a su esposo Daniel Pérez y su primogénito Patricio. En dicha imagen los tres estan sentados a orillas de una piscina y sobre la pancita de la conductora de televisión, estab dibujada una carita sonriendo. En este post aprovechó para revelar el sexo de su bebé y el nombre que tendrá: "Amelia te esperamos con todo el amor, seremos 4". Las felicitaciones no se hicieron esperar.

La familia de Tania Rincón crece. Foto: Instagram @taniarin

Tras varios años de trabajar en Venga la Alegría de TV Azteca, Tania Rincón decidió buscar otros horizontes, tocó puertas en Televisa y hoy en día conduce su primer programa en dicha televisora, "Guerreros 2020". En mayo pasado en una entrevista con su amiga Verónica Hernández, contó los motivos por los cuales dejó el matutino de Televisión Azteca:

El programa ya no era lo que estaba buscando y del cual yo me enamoré, es un programa de revista donde encuentras muchas cosas, pero el contenido en las últimas fechas se estaba cargando más en los espectáculos y yo ya no estaba tan contenta con mi participación.

Aunque al principio le costó mucho trabajo tomar la decisión de dejar "Venga la Alegría", hoy en día no puedo estar más contenta al tener su programa ("Guerreros 2020") junto a Mauricio Barcelata. "Yo quería tener mi propio programa, pero no es algo que viniera de la noche a la mañana, lo venía maquinando desde hace mucho tiempo y decía 'como voy a dejar mi trabajo, mi exclusividad', era una lucha día a día, pero tomé la decisión de renunciar".

La conductora de televisión contó que aunque ya han pasado varios meses de su salida del programa de Televisión Azteca, aún no lo asimila. "No dormí una noche antes, me sentí super nerviosa, me sudaba la mano, todo el mundo se me quedaba viendo, pues es que era de la otra empresa, me sentía súper rara, pero al momento de entrar al foro todos me hicieron sentir bien. Mi cabeza no estaba asimilando lo que estaba pasando, es más si me preguntas todavía no lo asimilo".

