México. Tania Rincón compara su pancita de embarazo con el abdomen de su esposo Daniel, y eso causa mucha simpatía entre los seguidores de la famosa conductora de televisión. Tania y Daniel esperan a su segundo hijo y causa revuelo en internet al comparar a su "baby bump" con el abdomen marcado de su marido.

A través de su cuenta de Instagram, Tani Rincón comparte una historia en la que se ve cómo ha aumentado su pancita con su segundo embarazo, además presume las abdominales de su esposo. Ambos están casados desde 2011 y forman una familia feliz. A ella le encanta compartir momentos íntimos como este con sus miles de seguidores en redes sociales.

La verdad, pregunta seria: ¿quién tiene mejores abdominales? Me dio mucha envidia salí a buscarlo porque yo me acababa de despertar y lo vi así y yo así", escribe en Instagram Tania, quien está por cumplir seis meses de embarazo.

Tania y Daniel son padres de Patricio, quien ya tiene tres años de edad, y muy pronto tendrán en su hogar a una niña a quien darán por nombre Amelia, así lo hizo público la pareja en días pasados en sus respectivas redes sociales.

Tania goza del cariño del público en México, ya que con su trabajo como conductora supo llegarle, primero en Televisión Azteca, donde trabajó durante varios años, y ahora en Televisa. Recientemente intervino en el programa Guerreros 2020, producción de Magda Rodríguez.

Y fue precisamente en Guerreros 2020 donde Tania anunció su embarazo en julio pasado y se dijo una mujer bendecida, puesto que casarse es algo que siempre anheló y más formar una familia como la que tiene ahora al lado de Daniel, a quien ama.

Tania y Daniel se casaron en septiembre de 2011, cuando ella tenía 24 años de edad. En Instagram publicó la guapa conductora una imagen en la que se que lució espectacular vestida de novia. La boda fue en La Piedad, Michoacán, lugar de donde es originaria.

La ceremonia se realizó en el Santuario del Señor de la Piedad el 3 de septiembre y estuvieron acompañando a la pareja familiares y amigos más cercanos y la gran fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Y a manera de anécdota, por esos mismos días también Tania escribió en otra publicación de Instagram que el día que decidió que quería pasar toda su vida con su hoy esposo fue cuando eran novios y tuvieron una discusión fuerte.

No sé por qué estábamos enojados, pero me tomó de la mano y me pidio esperar a tranquilzarnos para hablar y arreglar la situación. Me sentí en las nubes y en ese momento me dije que Dani era el hombre de mi vida y quería todas las discusiones de la vida con él, por ser honesto, sereno, amoroso y empático."