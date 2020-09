Tania Rincón comparte en Instagram cómo lució de novia en el día de su boda

México. La conductora de televisión Tania Rincón comparte en Instagram cómo lució vestida de novia en el día de su boda con Daniel Pérez. "Hace 9 años di el SÍ con más amor y seguridad que he dado", escribe en el título de la fotografía que coloca y donde posa junto al amor de su vida.

Tania Rincón se ha convertido en una de las conductoras más queridas y admiradas en la televisión mexicana, no solamente gracias a su simpatía, sino que también a su inegable talento que la ha posicionado en la televisión como una de las mejores.

A través de su cuenta de Instagram no deja de compartir imágenes suyas profesionales y personales, como en esta ocasión, donde aparece en el que ha sido uno de los días más importantes en su vida personal: el de su boda. Tania y Daniel posan sonrientes y se ve que estan muy enamorados.

Y a manera de anécdota, Tania escribe en su publicación que el día que decidió que quería pasar toda su vida con su hoy esposo fue cuando eran novios y tuviero una discusión fuerte.

No sé por qué estábamos enojados, pero me tomó de la mano y me pidio esperar a tranquilzarnos para hablar y arreglar la situación. Me sentí en las nubes y en ese momento me dije que Dani era el hombre de mi vida y quería todas las discusiones de la vida con él, por ser honesto, sereno, amoroso y empático."