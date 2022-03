Tania Rincón confiesa como la tratan en realidad Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Tania Rincón de 35 años de edad de nueva cuenta da de que hablar, pues en esta ocasión fue entrevistada por Mara Patricia Castañeda, quien le preguntó varias cosas desde su salida de TV Azteca hasta su ingreso al programa Hoy, donde tiene algunos meses conduciendo, como era de esperarse le preguntaron cómo se lleva con sus colegas.

Y es que como muchos ya lo saben desde hace varios años se han dicho sobre la relación entre las conductoras veteranas como Galilea Montijo y Andrea Legarreta, con los presentadores nuevos con quienes según no se llevan del todo bien, por lo que habló de este rumor.

De acuerdo con Tania Rincón la relación no solo con ellas, sino con todos es muy buena, pues no se meten en problemas de ningún tipo, además dejan en claro que la polémica a pesar de que siempre ha existido a ella no le ha pasado algo similar.

Aunque algunos internautas insisten en que la ex conductora de Venga la Alegría no se ve feliz en Hoy ella recalca en cada momento lo feliz que se ve en el proyecto encabezado por Andrea Rodríguez, otra ex integrante de TV Azteca, quien se lleva muy bien con ella desde hace tiempo.

Por si fuera poco la guapa mujer ha sido cuestionada por la manera en que la visten en todo momento, es decir casi siempre los haters le dicen que su vestuario es como el de una señora, por lo que le han llovido críticas, pero desde hace unas semanas se le ha visto más jovial y a la vanguardia algo que aplauden sus fieles fans.

"Tania eres una mujer con Ángel, además eres muy transparente, me gustó mucho tu entrevista, espero verte mucho tiempo en la televisión", "Tania eres una gran persona, inteligente, guapa y muy profesional!! Me encantó tú entrevista!! Qué sigan los éxitos!", "Genial !! Desde que anunciaron está entrevista quería verla. Por fin. Tania eres una mujer increíble", escriben las redes al ver la entrevista tan emotiva de la guapa conductora.

Cabe mencionar que la famosa es una mujer casada que ama compartir todos sus momentos en redes sociales.