México.- Luciendo más hermosa que nunca, así es como la conductora mexicana Tania Rincón despide al año 2021 y se muestra impaciente por el Año Nuevo. A través de su perfil oficial en Instagram, publicó algunas fotografías luciendo como toda una modelo.

"¡Adiós 2021!", señaló Tania en la reciente publicación que hizo en Instagram para invitar a sus seguidores a verla a las 11:05 de la noche por Las Estrellas en un especial para despedir el año y muy bien acompañada de famosos como Paul Stanely y Odalys Ramírez.

La conductora de Hoy modeló un impresionante vestido elegante con brillos en color plateado y dorado con el que lució como toda una modelo profesional, recibiendo más de 26 me gustas en cuestión de horas y bastantes comentarios en los que elogian su belleza.

Tania Rincón despide el 2021 con elegante vestido brillante

Previo a lucirse como toda una reina, Tania Rincón publicó otra fotografía luciendo un cuerpazo de envidia en traje de baño desde las hermosas playas de Puerto Vallarta, despidiéndose así de un año repleto de logros y éxitos profesionales.

Tania es ahora parte de la conducción estelar del matutino de Las Estrellas, el programa Hoy, esto luego de mudarse de una televisora a otra. Al frente de Hoy ha logrado hacerse de más seguidores y es una de las más queridas por la audiencia mexicana.

Pero no todo es color de rosa y es que muchos aseguran que Tania Rincón no se lleva nada bien con sus compañeras de trabajo, especialmente con Andrea Escalona, con quien ha protagonizado diferentes peleas y momentos incómodos que evidencian que no tienen la mejor de las relaciones.

