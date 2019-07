Tania Rincón luce tremendo cuerpo en bikini

La conductora de televisión Tania Rincón, quien tiene 32 años de edad y ha formado parte del programa Venga la Alegría, en Televisión Azteca, luce tremendo cuerpo en bikini y hace que las redes estallen.

Tania Rincón, presentadora de Los Protagonistas, es bella y talentosa, y como prueba la imagen que coloca en Instagram y se tomó en playas de Puerto Vallarta, Jalisco.

A través de su cuenta de Instagram, la exconductora de Venga la Alegría compartió con sus más de 2 millones de seguidores algunas fotografías que se tomó en traje de baño.

Tania sorprendió al anunciar su salida de Venga la Alegría. Muchos rumores surgieron a raíz de la despedida de la bella conductora del matutino, sobre todo porque meses atrás también habían dejado el programa Ingrid Coronado y Vanessa Claudio.

En una entrevista con TVNotas, Alberto Ciurana, Director de Contenido y Distribución de Televisión Azteca, habló sobre la salida de Tania Rincón y contó el verdadero motivo de su salida de Venga la Alegría.

Los talentos se cansan, no es la primera vez que me pasa, hay conductoras que dicen: 'ya me cansé de venir 10 o 15 años todos los días en la mañana y necesito ver a mi familia."