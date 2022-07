Tania Rincón niega haber llegado en estado de ebriedad al programa Hoy: "es grave porque tengo hijos"

La semana pasada, surgieron los rumores de que Tania Rincón, una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, llegó en estado de ebriedad al foro del programa "Hoy" y durante la transmisión en vivo, supuestamente, mostró ciertas actitudes que evidenciaban estar bajo los efectos del alcohol.

Todo ocurrió durante la sección "Huevos estrellados", donde el elenco del matutino y los invitados, compiten en una dinámica que consiste en responder una serie de preguntas, pero cada participante, debe repetir las respuestas que se han dado y dar una nueva. Al dar una respuesta equivocada o responder fuera de tiempo, todo el equipo recibe de los contrarios, huevos rellenos de confeti en la cabeza.

Durante la dinámica, el locutor acusó a Tania Rincón de haberle "soplado" las respuestas a uno de sus compañeros del equipo. "A mí que me esculquen, yo ni traigo aliento", expresó la conductora de "Hoy", simulando estar en estado de ebriedad. "Sabes qué, un mezcal menos para ella el fin de semana", manifestó Galilea Montijo, como parte de la broma.

Ante esto, se especuló que Tania Rincón estaba borracha durante la transmisión del programa "Hoy".

Recientemente, en la sección de espectáculos del matutino de Televisa, la ex conductora de "Venga la alegría", de 35 años de edad y originaria de La Piedad de Cabadas, estado de Michoacán, México, negó haber estado bajo los efectos del alcohol. Aunque le daba risa las publicaciones que se hicieron, señaló que esto afectaba su imagen pública y a su familia.

"Saben que, risa y risa, pero al final si me perjudica, pues no estamos acostumbrados de leer toda la nota, entonces si te pones a ver los titulares y ya dicen que llegue en estado de ebriedad".

Es grave porque tengo una familia y tengo hijos, no está padre que por un 'click' se ponga en duda mi imagen que me ha costado tantos años.

Sus compañeras del programa Martha Figueroa y Andrea Escalona (hija de la fallecida productora de televisión Magda Rodríguez), también dijeron todo era una broma. "Se estaba hablando de broma, es una broma".

Asimismo, Tania Rincón, pidió a los medios de comunicación, no retomar información falsa que puede perjudicarla, por ejemplo, la fortuna que gana en Televisa. "No retomen a lo tonto porque luego leen que ganó 30 millones al mes, me arriesgan mucho a mí y a mi familia".