Tania Rincón rompe el silencio y revela el por qué salió de Venga la Alegría

A un año de haber dejado el foro de "Venga la Alegría", Tania Rincón revela al fin los motivos que la llevaron a concluir esta etapa en su vida. Cabe mencionar que Tania era una de las conductoras favoritas del matutino de TV Azteca, por lo que su inesperada salida causó gran sorprensa entre sus miles de seguidores.

En una reciente entrevista con su amiga Verónica Hernández, Tania Rincón comentó al respecto: "el programa ya no era lo que estaba buscando y del cual yo me enamoré, es un programa de revista donde encuentras muchas cosas, pero el contenido en las últimas fechas se estaba cargando más en los espectáculos y yo ya no estaba tan contenta con mi participación".

Aunque al principio le costó mucho trabajo tomar la decisión de dejar "Venga la Alegría", hoy en día no puedo estar más contenta, ya que este próximo mes de junio conducirá el programa "Guerreros 2020" (en Televisa) junto a Mauricio Barcelata; dicho programa estará bajo la producción de Magda Rodríguez. "Yo quería tener mi propio programa, pero no es algo que viniera de la noche a la mañana, lo venía maquinando desde hace mucho tiempo y decía 'como voy a dejar mi trabajo, mi exclusividad'".

Era una lucha día a día, pero tomé la decisión de renunciar.

Tania Rincón siempre agradecida con "Venga la Alegría"

La conductora de televisión le contó a su amiga Verónica Hernández que aunque ya han pasado varios meses de su salida del programa de Televisión Azteca, aún no lo asimila.

"No dormí una noche antes, me sentí super nerviosa, me sudaba la mano, todo el mundo se me quedaba viendo, pues es que era de la otra empresa, me sentía súper rara, pero al momento de entrar al foro todos me hicieron sentir bien".

Mi cabeza no estaba asimilando lo que estaba pasando, es más si me preguntas todavía no lo asimilo.

También te puede interesar:

Ingrid Coronado confiesa motivos de su salida de Venga la Alegría

Brandon Peniche anuncia en Venga la Alegría nuevo embarazo de Kristal Cid

Horacio Villalobos, el nuevo conductor de Venga la Alegría