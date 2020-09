Tania Rincón sigue teniendo cuerpazo aún embarazada

Tania Rincón de 33 años, sigue teniendo cuerpazo aún embarazada, prueba de ello son las fotos y las apariciones que sigue haciendo en Guerreros 2020, donde ella es la conductora de la emisión deportiva, donde al igual que los competidores quienes tienen un gran físico, ella también.

En su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a Tania Rincón realizando ejercicio, para tener un embarazo saludable, por lo que aún sigue manteniendo un abdomen super marcado, además de una cintura de envidia, incluso ella ha explicado que llevar un entrenamiento, es bueno para el embarazo, por lo que está feliz de hacer ejercicio.

Que bien se siente estar de regreso entrenando, tenía 3 meses que no movía un dedo. Me dieron todos los síntomas del embarazo y la verdad no tenía nada de energía ni ánimos. Obviamente regrese con permiso de mi ginecólogo. Y si bien he tenido que modificar los entrenamientos, estoy convencida de los miles de beneficios que tiene hacer ejercicio y más ahora embarazada, escribió Tania Rincón en una foto la cual alcanzó casi los 100 mil likes.