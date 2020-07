Tania Rincón y el beso que provocó una fuerte pelea con Mauricio Mancera

Tania Rincón estuvo recientemente en el programa de YouTube "Pinky Promise" de Karla Díaz, integrante de la agrupación JNS. En una dinámica de preguntas y respuestas, la conductora de televisión contó una fuerte pelea que tuvo con Mauricio Manecera, cuando ambos estaban en el programa Venga la Alegría de TV Azteca.

"¿Cuál ha sido tu peor pelea con un compañero o compañera de trabajo, con quién y cómo fue?", ante esta pregunta Tania Rincón respondió de inmediato: "Mauricio Mancera". Contó que cuando ella entró al matutino Venga la Alegría, Mauricio la molestaba mucho.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Mauricio es un molestón, lo lleva en el ADN, lo quiero muchísimo y hoy en día somos súper amigos, pero cuando apenas entré como que no nos llevabamos tanto.

La pelea en mención ocurrió hace ya varios años en la sección "La Academia de Venga la Alegría", donde parodiaban lo que pasaba en este reality musical de la televisora. "Me tiré al suelo porque me habían eliminado, así como desmayada, llegó (Mauricio Mancera) y me plantó un beso, como dándome respiración boca a boca, se me salió un 'pend...' al aire".

Tania Rincón entre gritos le dijo que no volviera hacerlo y posteriormente lo acusó con el productor de Venga la Alegría.

Tiempo después Mauricio Mancera y Tania Rincón hicieron las pases y comenzaron a tener una mejor relación de amistad. "Era muy llevado", expresó la conductora de televisión, cuando Karla Díaz le preguntó el porqué la andaba besando.

Anteriormente en una entrevista con su amiga Verónica Hernández, Tania Rincón reveló el motivo por el cual salió de Venga la Alegría: "el programa ya no era lo que estaba buscando y del cual yo me enamoré, es un programa de revista donde encuentras muchas cosas, pero el contenido en las últimas fechas se estaba cargando más en los espectáculos y yo ya no estaba tan contenta con mi participación".

Actualmente es conductora junto a Mauricio Barcelata, del programa "Guerreros 2020" en Televisa.

"Yo quería tener mi propio programa, pero no es algo que viniera de la noche a la mañana, lo venía maquinando desde hace mucho tiempo y decía 'como voy a dejar mi trabajo, mi exclusividad', era una lucha día a día, pero tomé la decisión de renunciar".

También te puede interesar:

Tania Rincón debe regresarse a Tv Azteca aseguran en redes

Tania Rincón conduce el programa Hoy y piden la salida de Andrea Escalona

Tania Rincón rompe el silencio y revela el por qué salió de Venga la Alegría