Tania Ruiz Eichelmann le da con todo a Angélica Rivera con cuerpazo

Tania Ruiz Eichelmann de 33 años de edad sacudió las redes sociales, pero en especial a Angélica Rivera de 51, pues la actual novia de Enrique Peña Nieto la destronó con una foto donde se le ve más radiante que nunca con un pareo muy colorido el cual le acentuaba muy bien la figura a la mujer originaria de San Luis Potosí, que se miraba como una verdadera diosa.

La foto de Tania Ruiz Eichelmann alcanzó más de 8 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde le hicieron saber a la también modelo que se ve mejor que nunca con este atuendo, pero eso no es todo, pues para muchos la cara de Tania Ruiz Eichelmann refleja serenidad absoluta, pues aunque sigue teniendo haters, ya no le preocupan como antes, pues muchos tachaban su relación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Tania me identifico mucho con tu manera de pensar!! Yo también siempre deseo el bien", "Toda mi admiración. Me encantan tus publicaciones, siempre tienes las palabras correctas tan positivas", "Tu grandeza está en todo el conocimiento que compartes con nosotros, en tus palabras", "Me encanta tu belleza del corazón ...eres como mis amigas y amigos los ángeles", le escribieron a Tania Ruiz Eichelmann.

Pero eso no es todo, pues el tiempo ha llenado de sabiduría a Tania Ruiz Eichelmann, pues cada que lanza una publicación tiene un mensaje positivo para todos sus fans los cuales se preocupan por ella en todos los aspectos, además le señalan que su relación con Enrique Peña Nieto es una de las más sólidas pues tratan de no meterse en escándalos.

"Para aprender hay que querer aprender. No todo el que camina crece, ni todo el que se cae aprende. Todas las circunstancias dependen de ti‼️Hacer el bien y sentirte bien. Querer cambiar para mejorar, es jugártela por algo mucho mejor ...por ti y para ti.. Da las gracias a cada error",fue el mensaje que lanzó Tania Ruiz Eichelmann en el video.

Leer más: Junto a sus hijas, Angélica Rivera y "El Güero" Castro celebran la Navidad

Otra de las cosas por las que Tania Ruiz Eichelmann es muy querida es porque no quiere estar en vuelta en escándalos, pues ella trata de evitarlos a toda costa como se dijo anteriormente, pues no le gusta para nada que su nombre circule en revista de espectáculos, pues como toda una socialité ella desea estar en artículos que mencione cosas buenas sobre su carrera.

Leer más: Tras enemistarse, Verónica Castro y Angélica Rivera no se dirigen la palabra

Ahora si hablamos de Angélica Rivera, más de uno desea saber si de verdad va a regresar a la televisión como se ha venido diciendo anteriormente o si solo tratara de cuidar más a fondo su vida privada aunque la prensa siempre está detrás de ella para saber que se encuentra haciendo la actriz quien fue uno de los rostros más bellos de la pantalla chica debido a sus telenovelas.

La última aparición de Angélica Rivera se llevó a cabo en Estados Unidos hace unas semanas pues ella pasó las fiestas navideñas en las montañas de nieve donde se la pasó de maravilla, aunque muchos internautas criticaron a la ex primera dama por las lujosas compras que realizaron ella y sus tres hijas por lo que dicha familia regresó a la polémica una vez más.

Crees que Tania Ruiz Eichelmann tiene cuerpazo/Instagram

Cabe mencionar que Sofía Castro hija mayor de la actriz es quien siempre ha defendido a su madre de todas las especulaciones que se hacen en su contra, por lo que cada que hable los medios se emocionan por las declaraciones que lanza la joven actriz quien quiere realizar protagónicos como los que realizó su madre hace varios años.