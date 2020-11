Tania Ruiz: Por esto Enrique Peña Nieto se enamoró de la modelo

México.- La guapa modelo nacida en San Luis Potosí el 23 de octubre de 1987, Tania Ruiz Eichelmann, ha incrementado su popularidad drásticamente desde que se dio a conocer que mantiene una relación sentimental con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Esto dio de qué hablar de forma inmediata, nacieron una serie de preguntas que hasta hoy no tienen respuesta oficial, pero por lo que hemos podido ver en medios de comunicación se han iniciado especulaciones.

¿Cómo se conocieron? ¿Quién los presentó? ¿Desde cuándo están juntos? Son solo algunos de los cuestionamientos más usuales, aunque tal vez el más grande es: ¿cómo se enamoraron el uno del otro?

Hace una semana Ruiz Eichelmann publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, que además de presumir su belleza en un escenario natural, estuvo acompañada de un texto que mostró su lado más sensible.

La imagen la muestra de espalda en un bosque, portando un elegante vestido negro con escote en la parte trasera. En su oreja izquierda lleva una flor blanca que resalta con la gama de colores obscuros usados al momento de la edición.

El mensaje que mandó parece ser dirigido a todas las personas que le lanzan críticas, ya sea por su noviazgo con Peña Nieto o por rumores diversos, como el que señaló hace un par de meses que padece transtornos de alimentación.

Al contrario de lo que se podría imaginar, no fue un texto con enojo y lleno de insultos, al contrario, en él se apreció más a fondo la personalidad de la potosina, que refleja amor por los otros e intención de querer mejorar día con día.

"Nada de lo que hagan los demás te representa a ti, solo a ellos. Las palabras siempre son para conectar. Son nuestra raíz de comunicación. Somos lo que damos, lo que decimos, lo que hacemos. Y no lo que las demás personas responden. Da amor!! Jamás digas te doy porque me das. Hago lo que me haces. No pagues con la misma moneda. Tu da lo mejor, porque el mayor valor que le doy a un ser humano, es el de ser buena persona. Da mucho porque eres mucho!! Bendiciones gente bonita!! Mucha luz siempre!! Mucha buena vibra para todos!!", escribió Tania Ruiz junto a una serie de emojis diversos.

El mensaje, según diversos medios, también podría estar relacionado con los rumores de boda con el expresidente, mismos que fueron desmentidos vía redes sociales por ella. “Oigan, oigan no me caso, solo estoy muy feliz. Amo a mi novio”, escribió la originaria de San Luis Potosí junto a una imagen de un corazón con músculos.

Esta polémica nació después de que se viera a la modelo con un anillo, viralizando de inmediato que Peña Nieto supuestamente le pidió matrimonio en medio de de las acusaciones que le hizo la Fiscalía General de la Repúblilca por cohecho y traición a la patria.

La nacida en San Luis Potosí, en el centro de México, explicó mediante sus historias de Instagram que la joya fue regalo de una amiga, pieza hecha de zirconia y con un valor de aproximadamente 2 mil pesos.