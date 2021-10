Tania Ruiz con elegante gabardina beige impone moda para este otoño invierno

Llega el otoño y las famosas e influencers empiezan a dar cátedra de moda para esta temporada es por eso que Tania Ruiz quien está festejando su cumpleaños número 34, decidió apostarle en esta estación del año por las gabardinas.

Fue en su cuenta de Instagram donde la novia de Enrique Peña Nieto lució una gabardina color beige la cual se le miraba espectacular, además posó muy bien para la foto causando revuelo total entre sus fans.

Gracias Dios por un año más de vida que me permites seguir llenándome de sabiduría. Tantos planes y tu siempre dirigiendo mi vida. Soy una persona bendecida por tenerte en mi vida. He sido hermana, amiga, hija, pareja, mamá y si he tenido frustraciones en mi vida y esa voz interna que siempre me dice tu puedes, tienes que , todo está bien . Las cosas siempre tienen que pasar de manera neutral , sin planearlas porque Dios siempre sorprende, escribe Tania Ruiz por llegar a un año m+ás de vida.

Lo que ayuda mucho a la rubia es que su altura de 1.70 la ayuda demasiado para poder usar este tipo de outfits los cuales también se utilizan mucho en invierno, pero eso no es todo, ya que también lució un maquillaje muy llamativo.

Tania Ruiz decidió usar una gabardina el día de su cumpleaños/Instagram

Regresando con el maquillaje de la modelo fue algo sencillo, pero con tonos elegantes para resaltar cada facción de su rostro el cual es considerado uno de los más bellos de las redes sociales.

Para quienes no lo saben la chica es una socialité muy famosa en la Ciudad de México y es amiga de distintas personalidades del medio de la política, además de familias prestigiadas las cuales la quieren mucho es por eso que se dieron el tiempo de felicitarla.

"Mil felicidades hermosa .... que tu día esté lleno de alegría y bendiciones", "Feliz Cumpleaños Hermosa Tania Dios te Colme de Bendiciones", "Happy Bday hermosa!!! que sea un año lleno de bendiciones, sorpresas y alegrias y si hay momentos dificiles que los superes y te hagan mas fuerte", escriben los internautas a la festejada.

