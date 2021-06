Tania Ruiz con vestido amarillo de cristal impacta en la boda de su hermana

Tania Ruiz de 33 años de edad vuelve a emocionar a sus fans y fue por presumir el vestido en color amarillo lleno de cristales que causó euforia total.

La novia de Enrique Peña Nieto se vistió de gala por la boda de su hermana, por lo que pidió un vestido de la diseñadora Kathia Fontini. Lo único que no mostró Tania fue a su galán que hasta el momento no lo hemos visto en ninguna foto ni en las historias de Instagram que ha publicado. ¿Será que ya no andan?

"Que talento el Mexicano!! Aportando un vestido de mi gran diseñadora @kathiafontini. Gracias por mi vestido tan espectacular para la boda de mi hermana, escribió Tania Ruiz en la foto.

Como era de esperarse el espectacular vestido en color amarillo lleno de cristales se llenó de muchos likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le escribieron de todo.

Y es que la moda siempre ha estado presente en la vida de la socialité quien siempre acapara miradas.

"Gracias por hacernos el honor mi queridísima @taniaruize te quiero muchísimo esta es tu casa y disfruta de la fiesta, adorada", "Te ves hermosa con cualquier vestido que te pongas en realidad tú los proyectas a otro nivel", le escriben a Tania Ruiz sus fieles fans.

Para quienes no lo saben Tania Ruiz siempre causa alboroto con cualquier prenda que se ponga.

La que de amarillo se viste en su belleza confía, ese dicho lo tiene muy claro Tania.

