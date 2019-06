Tania Ruiz defiende a Peña Nieto tras ser criticado por baile

Luego de que se difundiera un video en donde se observa al expresidente de México, Enrique Peña Nieto muy contento bailando una canción de los Ángeles Azules en una fiesta, las redes estallaron y le llovieron críticas al exmandatario supuestamente por no saber bailar. Tras los ataques su novia Tania Ruiz salió a su defensa y mandó un mensaje a todas las personas que criticaron la forma de bailar de EPN.

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para callar bocas. En un "storie" la modelo dejó en claro que no le importa lo que piense la gente “tóxica” de Peña Nieto.

"Así como hay gente tóxica, hay gente medicinal que apenas llega a tu vida y sientes cómo te curan el alma", apareció escrito en el storie. Pero eso no fue todo, ya que la modelo también publico fotografías acompañadas de un mensaje en su cuenta.

“Si siempre estás tratando de ser normal, nunca descubrirás lo increíble que puedes ser. Respira, inspira, ignora y vive. Lo más auténtico es generar luz propia para alumbrar a los demas. Ya que muchas veces no se cambia la realidad, sino los ojos con los que vemos la realidad. Todo Está bien”, escribió Tania.

Aquí algunos de las críticas que recibió el mandatario.

"Así baila un hombre que sabe que no va a pisar la cárcel.", dijo @porkesoymujer, comentario que tuvo una reacción la cual fue: "Ni para el baile sirve éste delincuente #CarcelACorruptos".

"Le enseñaron a robar, pero no a bailar". Y @RackoDza02 contestó "Así se divierte después de ver qué no pasará a la historia como el presidente más pen... de la historia..... y que sus decisiones al final no fueron las peores!!! Al final siempre habrá alguien peor!!".

Tania Ruíz sorprende con fotos de su pasado como edecán

Circulan en redes sociales algunas fotografias del pasado de Tania Ruiz en el que trabajó como edecán, y sorprende con ellas a usuarios. Puede verse que era tan bella como lo es ahora, y tambien que desde esos años se caracterizaba por ser una mujer de trabajo.

Tania Ruiz, la novia del expresidente Enrique Peña Nieto, se desempeño años atrás como edecán en varios eventos en San Luis Potosí, ciudad de donde es originaria, y de esa etapa de su vida se filtraron en redes sociales.

Según informacion en el portal de noticias Grupo Fórmula, Tania trabajo entre 2015 y 2016 como edecán de diversas marcas para la agencia 360 by Jackie, de la cual es directora Jacqueline Tostado, la mujer que bailaba con Peña Nieto en una fiesta, en el video que se viralizó hace dos dias.