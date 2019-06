Tania Ruiz defiende su amor con Peña Nieto ante las críticas

Tania Ruiz Eichelmann, no se quedó callada y defendió su amor con el expresidente de México Enrique Peña Nieto, pues desde que se dio a conocer su romance ha sido víctima de varios ataques en redes sociales.

Todo surgió luego de que la rubia fue vista con Peña Nieto en Madrid, España, por lo que su exesposa se dio cuenta lanzando un comunicado de inmediato para ponerle fin a su matrimonio por lo que la modelo fue atacada por los fans de la actriz de Televisa.

"Oigan mucha gente me ha dicho y me ha puesto que wow mis respetos que no me importa el que dirán, porque a mucha gente si le importa el que dirán y les voy a decir porque no me importan los mensajes negativos...", dijo Tania a todos sus detractores.

Por si fuera poco las declaraciones de Tania no terminaron, pues siguió insistiendo que su amor por el exmandatario es mágico y luchara contra las barreras que se le interpongan.

"Es como si vieras un platillo se los voy a poner más fácil, de comida, y te dicen están podrido y tu a fuerzas lo quieres probar y te dicen a 'ver está podrido si lo pruebas te vas a enferma del estómago' a no pero lo quieres probar entonces agarras una cuchara y que te pasa te intoxicas pero lo querías probar, pero se veía por fuera bonito ya sabias que estaba echado a perder y es lo que pasa con todos los comentarios negativos", dijo Tania.

Recordemos que la primera vez que a la pareja se le vio en sociedad fue en la boda de la hija del reconocido abogado Juan Collado, quien está casado con la exactriz Yadhira Carrillo.

Cabe mencionar que Angélica Rivera al parecer se encuentra concentrada en su gran regreso a la pantalla chica, y aunque no se sabe con que proyecto podría regresar muchos aseguran que podría ser con un gran papel con el que vuelva a conquistar al público.

Por otro lado quien se ha cobrado el desplante que le hicieron a Angélica es su hija, la actriz Sofía Rivera, quien hace unas semanas supuestamente lanzó una indirecta para Peña Nieto, quien hizo público su divorcio por lo que la joven le mando un mensaje donde al parecer le pidió una disculpa al político.