Tania Ruiz enamora a Enrique Peña Nieto con su vestido de Día de San Valentín

Tania Ruiz Eichelmann de 32 años de edad celebró el Día de San Valentín con un vestido demasiado elegante con el que sorprendió al expresidente Enrique Peña Nieto, quien ahora es su novio, pues como algunos ya lo saben al terminar su sexenio decidió terminar con Angélica Rivera para encontrar el amor en la modelo quien lo trae vuelto loco aunque su romance se ha vuelto muy privado, pues no quiere que los medios los sigan a todos lados, pues no disfrutan su romance como ellos quieren.

Fue un vestido blanco con hombreras en color rojo y con figuras de rosas con las que Tania Ruiz Eichelmann decidió verse guapa para Enrique Peña Nieto, además lució un peinado recogido mientras que un maquillaje sencillo, pero elegante cubrió el bello rostro de la modelo originaria de San Luis Potosí, quien ahora vive en la Ciudad de México, donde ha realizado una tremenda carrera como modelo, además de ser parte de la socialité política donde es muy conocida la artista.

Pero eso no fue todo lo que compartió Tania Ruiz Eichelmann en sus redes sociales pues decidió compartir un mensaje muy emotivo en esta fecha tan especial con el cual quiso fomentar el verdadero emotivo del Día de San Valentín, pues la modelo siempre ha tratado de ser una mujer que se deja llevar por los sentimientos, pues es una mujer muy espiritual.

Feliz día del amor y la amistad! No solo es hoy , sino siempre Que es para ustedes el amor? Que es la amistad? En ti está la responsabilidad de siempre sentirte suficiente . Escuchar y conectar contigo, vivir tu vida por elección eligiendo ser quien eres y cómo decides vivir tu vida, comenzó parte del mensaje de Tania Ruiz Eichelmann.

Por si fuera poco algunos de los fans de Tania Ruiz Eichelmann comenzaron a decir que a la modelo se le ve más enamorada que nunca, pues aunque nunca sube evidencia de como es su noviazgo, ella siempre da de que hablar en sus publicaciones, con las que deja en claro que está feliz con la etapa amorosa que está viviendo, aunque algunos desearían saber más de ella.

"Feliz dìa!! Hermosa Tania.. Eres un amor. Gran abrazo con cariño. Ame tu vestido", "Uffff como puede existir en este mundo una mujer tan hermosa y perfecta", "Hermosa feliz día que Dios te bendiga más bien buenas noches", "Feliz día del y la amistad Tania tu eres una hermosa que siempre trasmites amor", "A mi se me hace q tu eres rusa con un toque de española y francesa, mexa mexa no me convense", le escribieron a la modelo.

Otra de las cosas que notaron los fans de Tania Ruiz Eichelmann es que cada vez más se vuelve una mujer más espiritual que no quiere tener nada que ver con el mundo de la farándula como todo mundo piensa, pues para ella es mucho más importante otro tipo de situaciones que andar en programa de espectáculos, entre ellas ser una mejor madre, pues teniendo una hija ella quiere ser mejor para esta en todo momento.

Trata siempre de buscar la manera de hacer crecer a quienes te rodean, en la confianza que te permitan estar en sus vidas. Aceptarse es conocer también nuestros límites como lo son la aceptación, las percepciones, el respeto, el valor y lo que pensamos de nosotros mismos. El Amor siempre es la respuesta y siempre pensar si todo lo que haces tiene algún beneficio y la manera de hacer sentir mejor a quien te rodea, dice otra parte del texto de la rubia.

Tania Ruiz Eichelmann con un vestido majestuoso

Cabe mencionar que la modelo siempre ha sido caracterizada como una mujer demasiado bella con un porte único, pues ella refleja eso ante las cámaras, por si fuera poco como se dijo anteriormente no trata de ser una mujer famosa, pues no le interesa para nada ser parte del mundo de los chismes en los cuales ha estado en algunas ocasiones.

