Tania Ruiz festeja Año Nuevo con el hijo de Peña Nieto

Quién pasó el Año Nuevo de la mejor manera fue Tania Ruiz, la novia del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ya que se la pasó en grande en compañía de familiares y amigos, pero una foto dejó a todos sorprendidos.

Resulta que la modelo publicó en sus historias de Instagram una foto a lado de el hijo mayor del exmandatario Alejandro, quien se le ve muy sonriente con la novia de su padre de quien se desconocía si mantenía una relación con los jóvenes desde que ambos comenzaron su romance.

Y es que como todos saben Tania ha llevado su romance lejos de las redes sociales pues la prensa la ha buscado en repetidas ocasiones para que hable sobre su romance, pero ella dijo hace unos meses en un evento de la Ciudad de México, que no quiere hablar de su vida privada más que de su trabajo como modelo.

Por si fuera poco la guapa rubia a defendido su amor en todo momento pues fue muy criticada cuando se supo que tenía una relación con Peña Nieto es por eso que les mandó un fuerte mensaje a todos sus detractores y fue considerado el último, ya que no quiere estar más en el ojo del huracán.

Alejandro junto a la novia de su padre/Captura de pantalla

"Oigan mucha gente me ha dicho y me ha puesto que wow mis respetos que no me importa el que dirán, porque a mucha gente si le importa el que dirán y les voy a decir porque no me importan los mensajes negativos...", dijo Tania a los famosos haters.

Mientras tanto la exmujer de Peña Nieto, Angélica Rivera se ha mantenido alejada de los escándalos pues no ha hecho ninguna declaración desde que supo del amorío del político.