Tania Ruiz festeja el cumpleaños de Paulina, la hija de Enrique Peña Nieto

México. Tania Ruiz Eichelmann festeja el cumpleaños de Paulina, la hija de Enrique Peña Nieto. La pareja sentimental del expresidente de la república mexicana organiza una fiesta sorpresa para la joven y publica en su cuenta de Instagram imágenes que se toman en la reunión.

Paulina Peña Pretelini cumplió 25 años de edad y su cumpleaños no podía pasar desapercibido, asi que Tania Ruiz, pareja de Enrique Peña Nieto, su papá, le organiza un convivio entre familia. La cara de felicidad de Paulina salta a la vista en las imágenes que aparecen en Instagram.

Tania Ruiz mantiene una relación cordial con los hijos del exmandatario mexicano, exesposo de la actriz Angélica Rivera, y prueba de ello es el festejo de cumpleaños que organizó a Paulina al cumplir 25 años de vida.

Según información en distintos portales de noticias, el festejo fue muy privado y solo estuvieron algunas personas allegadas a la familia, ya que el evento será exclusivo de una revista y no se permitieron ni cámaras ni invitados de más.

El evento se realizó en el departamento que tiene Tania en la Ciudad de México, en Polanco, una de las zonas más destacada. Fernando Tena, novio de Paulina, no podía estar ausente en la celebración, al igual que Gerardo Ruiz, el hermano menor de Tania.

Enrique Peña Nieto, padre de Paulina, no pudo estar presente debido a compromisos de trabajo, pero eso no impidió para que los reunidos hicieran que la cumpleañera pasara una velada especial en la que lució como una verdadera princesa.

Gerardo Ruiz se encargó de subir a sus historias de IG pocas imágenes en las que se aprecia un delicioso pastel en forma de cámara de fotografías profesional, y en él se puede leer un cintillo con la frase: “Feliz cumple mi Pau”.

Y en días pasados, fue la misma Paulina quien agradeció a sus amigos y fans en redes sociales por los mensajes de felicitación que le hicieron llegar con motivo de su cumpleaños.

Chicos, que suertuda soy de tenerlos en verdad. Gracias a todos los que me escribieron, estoy contestando uno por uno; mi cumple es el 3 de octubre, pero mi prima me organizó un festejín sorpresa con mi familia y pues que les digo, me siento la más bendecida".