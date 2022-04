Tania Ruiz goza de su belleza total mientras Sofía Castro y Cynthia Klitbo se pelean

Tania Ruiz de 34 años de edad, lejos de meterse en la polémica que hizo Cynthia Klitbo

de 55 al hablar de ella y su romance con Enrique Peña Nieto, quien en el pasado fue pareja de su gran amiga Angélica Rivera, prefiere que el chisme siga mientras ella disfruta de su vida al máximo.

Y es que como muchos ya lo saben, Tania Ruiz decidió lanzarse como diseñadora de modas, pues ahora lanzó una exclusiva línea de bañadores, con los cuales tienen un significado muy especial, pues algunos de ellos tienen la imagen del ojo turco, el cual sirve contra las envidias, demostrando que no le importa lo que se diga en el medio del espectáculo.

Para quienes no lo saben, Cynthia Klitbo había dejado muy mal parada a Tania Ruiz, pues le hizo saber a los medios que ella fue la tercera en discordia en el matrimonio de la ex Primera Dama mexicana con Enrique Peña Nieto, por lo que muchos esperaban una reacción de la también modelo, pero ella lejos de armar más polémica se la pasa disfrutando del modelaje posando cada uno de sus outfits en diversos escenarios de lujo.

Por si fuera poco la rubia solo pone comentarios lanzando buena vibra para todos y que no tiene problema con nadie, pues a pesar de los haters, ella ha tratado de enfocarse en sus cosas, debido a que no quiere desgastarse emocionalmente con pleitos.

"Que bonito está el diseño… y el sombrero no tiene cuate!!! Caray… que bien te ves", "Siempre perfecta, sigue brillando mi querida @taniaruize", "Holaaa hermosa que Tao como estas espero que estés bien por haya que dios te bendiga siempre cuídense mucho saludos a todos", escriben los fans de la socialité.

Por su parte Sofía Castro, se molestó con Cynthia Klitbo por hablar de su vida privada, por lo que también se ha rumorado que la misma Angélica Rivera se molestó con ella por haber opinado sobre el fin de sub matrimonio con el ex presidente de México, aunque la actriz mexicana no ha dicho nada muchos ven la molestia de la primera como una alerta de que se hayan dejado de hablar.

Leer más: Eduin Caz hace llorar a Alfredo Olivas en pleno palenque al recordarle a su hermano