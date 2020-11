Tania Ruiz, la novia de EPN, es más que una cara bonita y un cuerpo de ensueño

México.- Tania Ruiz, la joven belleza de San Luis potosí, que logró robar el corazón del ex presidente Enrique Peña Nieto, demuestra constantemente en sus redes sociales que no solo es una cara bonita sino que es también, al mismo tiempo, una persona capaz de reflexionar profundamente sobre la vida y lo que en ella pasa.

La joven modelo potosina, Tania Ruiz, suele subir con cierta regularidad fotografías en las que además de mostrar sus atractivos visuales, los cuales se puede observar a simple vista que trabaja diariamente, coloca frases que hacen que sus seguidores se den cuenta que tiene mucho más que ofrecer que un simple cuerpo de encanto y una cara angelical.

Tania Ruiz debutó en el mundo del modelaje a muy temprana edad y lo hizo promocionando marcas en la agencia 360 by Jake. Después de ello fue conquistando la fama al aparecer en diversas revistas portando indumentarias de algunos diseñadores.

A pesar de que durante buen tiempo su relación con Enrique Peña Nieto no pasaba de ser simples especulaciones, paulatinamente, la joven modelo se fue abriendo en relación a su lazo afectivo con el ex presidente, llegando a postear una foto en su Instagram en la que felicitaba a EPN por su cumpleaños número 54. En el texto adjunto a la foto donde salen los dos muy juntitos, la modelo llena de amor al ex mandatario con frases llenas de agradecimiento.

Recientemente, la hermosa modelo subió una foto con su mamá, en la cual la llena de elogios y le agradece por estar en su vida. En la foto ambas visten con la misma ropa de color rosa. En ella sus seguidores pueden observar el tremendo parecido que hay entre madre e hija.

En su más reciente foto, Tania Ruiz, aparece con una mirada desafiante, una blusa color negro en la que cae su dulce y suave cabellera dorada. Sin embargo, lo que sin duda se lleva la foto son sus ojos azules con lo que logró cautivar y enamorar a EPN. La foto ya cuenta con 9 mil 498 me gusta y 306 comentarios, entre los que destacan los de algunas compañeras de modelaje.

"Siempre escucha tu corazón y haz valer tus necesidades emocionales. Lo que más te pertenece es tu paz y estado emociona"", es una de las frases que se puede leer en la foto de hoy 10 de noviembre.

Por su parte, hace una semana posteó una foto en donde se le ve con mirada distante y vestida con pantalones de mezclilla, un saco naranja y una blusa rayada. En esta ocasión la joven modelo de 33 años colocó las siguientes palabras: "siempre se pierde más por el miedo a intentar eso que tanto quieres. Pero hazlo!! Porque el desinterés se mide en excusas y ya no hay tiempo que perder. Existen muchas motivaciones en esta vida , gente a la cual admiramos y todo lo tienes en ti".

Sin lugar a dudas, aquel que se anime a echarle un ojo al Instagram de Tania Ruiz se encontrará con una joven con un belleza sin igual, una sensualidad incomparable, una delicadeza inquebrantable y una profundidad de alma.

Después de realizar un recorrido por la cuenta de la modelo potosina de 33 años, no es difícil para nadie que tenga ojos y cabeza adivinar por qué Enrique Peña Nieto se quedó completamente enamorado de ella. Es seguro que entre sus casi medio millón de seguidores hay más de la mitad de ellos que desearían estar en el lugar que el ex presidente de México ocupa en el corazón de Tania Ruiz, la joven belleza potosina.