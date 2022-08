Tania Ruiz no lo oculta y se come a besos a Enrique Peña Nieto aunque muchos enemigos se enojen

Tania Ruiz de 34 años de edad, ya no lo oculta y se come a besos al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, pues en redes sociales circula una tierna postal donde se le ve a los novios de lo más felices dejando atrás el ataque de los haters quienes han cuestionado su amor en más de una ocasión.

En la foto se puede ver tanto a Tania Ruiz como Enrique Peña Nieto con ropa de verano y dándose un tierno beso, causando revuelo total en redes sociales, pues dejan en claro que a pesar de los constantes chismes de que según ya habían terminado demuestran que su amor es más fuerte que nunca, además causan revuelo por lo bien que se ven.

Y es que no solo habían dicho que su relación había llegado a su fin, sino que el político se miraba muy demacrado, pero tapó bocas por lo jovial que se ve en la foto, al igual que la modelo, quien hace poco se estrenó en el mundo empresarial al abrir su línea de trajes de baño los cuales han sido muy exitosos.

Tania Ruiz muy feliz con Enrique Peña Nieto/Instagram

"Que linda pareja, que sean muy felices. Peña estás guapísimo, se les ve fáciles, nos invitan al mole con pastel y peña fiel. Bendiciones", "Que mal me caen las personas que niegan desde el principio como si no pueden aceptar sus romances, como dicen lo que mal empieza mal acaba", "Este es la sonrisa de un hombre que lo perdió todo un empleo. Un divorcio culpándolo de todos los males de un país. Y tomando las cosas de frente. Mexicano, si él pudo tu también puedes", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que esta pareja es ovacionada, pero también señalada, es que se han tenido que esconder de la prensa, pues no quieren aparecer en programas de espectáculos, es por eso que hasta han sido captados disfrazados para no levantar sospechas de ningún tipo, ya que desean llevar su romance totalmente privado.

Cabe mencionar que Tania Ruiz es muy popular en redes sociales por ser una modelo e influencer de la alta elite mexicana.