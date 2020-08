Tania Ruiz no se deja y se enfrenta con todo contra el coronavirus que padece

La modelo Tania Ruiz aún no termina su lucha contra el coronavirus, y si hay algo que le pidió a la enfermedad es que, durante el tiempo que se mantenga en su organismo, la trate bien.

"Familia Instagram. Quería agradecerles a todos por sus hermosos mensajes. ¡Yo también los extraño! ¡Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó de visita y sorpresa el Covid-19! (A) Este huésped que está dentro de mi, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó.

Sólo al saber que llegó y está en mi, le dije que por favor me trate bien. Hay momentos en que se pasa de lo fatal que me he sentido. Pero a veces tiene sus horas buena onda, que me trata mejor, indicó la famosa en sus historias de Instagram.