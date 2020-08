Tania Ruiz novia de Enrique Peña Nieto en cuarentena total por dar positivo a Covid-19

La modelo Tania Ruiz de 32 años de edad y novia del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó que tiene Covid-19 para la revista social ¡Hola!, causando asombro entre sus fans, ya que la posible visita a su natal San Luis Potosí pudo haber sido la causa por la cual se contagiara del virus, es por eso que ahora esta resguardada en su hogar para tratar el problema el cual empezó a sentir a su llegada nuevamente a la Ciudad de México.

De acuerdo con la fuente ya mencionada Tania Ruiz de inmediato se hizo una prueba para descartar si se trataba de Covid-19, pero el resultado fue positivo, por lo que de inmediato todo las medidas de salud necesarias para regresar a su casa y resguardarse para no contagiar a los demás, por si fuera poco mandó a su hija Carlotta con sus padres a San Luis Potosí, para no exponerla ante el virus que azota al mundo entero.

Por si fuera poco desde el pasado 26 de julio la también influencer no ha publicado nada en su cuenta oficial de Instagram, donde siempre se le ha visto muy activa, por lo que muchos de sus seguidores están preocupados por su salud, además tampoco se ha mostrado en sus historias de dicha red social donde compartía su día a día con sus fans.

Aunque Tania Ruiz la famosa 'Barbie mexicana', como le han apodado sus fans no ha compartido nada, los internautas se han tomado el tiempo no solo para decirle que se recupere pronto, sino para elogiar sus bellas fotos profesionales donde le han dicho que podría debutar en grandes pasarelas del extranjero, aunque como todos saben la rubia está más que centrada en su romance con Enrique Peña Nieto con quien ya tiene buen tiempo derrochando amor.

"Tu hermosura siempre sorprendente...pareces muñeca de los cuentos....no existe nadie como tu de hermosa,,,felicidades por ser tan bonita", "Físicamente es hermosa , pero su belleza interior sobrepasa por mucho su físico", "¡Nos encanta esta foto! yo adoraba mis "Barbies" ¡y no se puede evitar asociarte, mujerón de miel! Le encantas a mi novio y no me enojo", "La mujer más linda por dentro y fuera", "Me Gusta ese estilo de vestir medio hippy creo sin ofender esta muy padre", le escriben a Tania Ruiz en redes sociales.