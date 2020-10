Tania Ruiz, novia de Enrique Peña Nieto, es comparada en redes sociales con una Barbie

Además de compartir su estilo de vida en sus redes sociales, la bella modelo Tania Ruiz se caracteriza por responder todos los mensajes que sus seguidores le escriben en sus diversos post. En una de sus publicaciones la novia del ex Presidente de México Enrique Peña Nieto, cautivó a sus miles de seguidores al compartir en su feed de Instagram una fotografía en el mar, mencionando que "el mar no tiene explicaciones, el cielo tampoco, que energía tan bonita, un gran gran día y sigue siéndolo".

La modelo Tania Ruiz llegó a ser comparada con una Barbie por su delgada figura. "Bellísima, toda una Barbie y lo más importante que te hace ser tan querida, es tu belleza interior, es lo más importante la calidad humana, eso te hace aún más grande", le escribió uno de sus fans en la publicación que hizo, a lo que la novia de Enrique Peña Nieto respondió: "muchas gracias, que lindo tu mensaje, te agradezco mucho".

"Barbie, bueno más linda que las Barbies, porque tú tienes sentimientos y mucha luz en tu ser, abrazote Tania hermosa", le escribió otra de sus seguidoras. Una fan le dijo tenerle envidia de la buena por el cuerpo que tenía, a lo que Tania Ruiz manifestó: "muchas gracias hermosa, pero aunque sea envidia de la buena, tú puedes lograr lo que quieras, es solo tener ganas, motivación y cambiar hábitos, lo puedes lograr".

Tania Ruiz no solo responde los bellos mensajes que sus seguidores le escriben, también los comentarios negativos. Una persona trató de burlarse de la novia de Enrique Peña Nieto, al señalar que estaba demasiado flaca: "de ahí no sale ni un taco y eso que con papa jajaja está súper flaquísima". La modelo originaria de San Luis Potosí le respondió:

Si estoy muy flaca y siempre he estado flaquita, pero el Covid hizo que bajara de peso. Yo cuando me enfermo así coma muchísimo, como sea bajo. Pero bueno lo más importante es que estoy sana. Justo en el Covid me sacaron sangre para ver todos mis niveles y saber que estoy bien. Al salir los resultados el doctor me dijo que estaba perfecta en todos los estudios.

Tania Ruiz

Tania Ruiz dio positivo a Covid-19

Como muchos recordarán, hace unas semanas Tania Ruiz dio a conocer haberse contagiado de Coronavirus (Covid-19). "Así que es lo más importante, lo que si es que no he recuperado la energía física para hacer deporte, espero que pronto regrese", agregó la modelo en el comentario antes mencionado. "Cuando me dio influenza igual bajé, con el Covid lo que menos quería era bajar de peso caray, pero pues ni hablar. Estoy sana, que es lo más importante y muy bendecida de estar bien. Ya después que regrese hacer ejercicio, ya pondré peso para subir músculo".

Cuando a Tania Ruiz le peguntan por alguno de sus secretos de belleza, no duda en compartirlos: "¿cómo le haces para tener ese cuerpo tan fino", le cuestionaron, teniendo como su respuesta:

Soy muy equilibrada en mi vida, como sano y hago ejercicio, todo en equilibrio. Al igual tomo vitaminas, colágeno y un tratamiento de las células. Pero mi estilo de vida es muy saludable, me cuido en todos los aspectos: espiritual, física y mental.

En su cuenta de Instagram la novia de Enrique Peña Nieto también suele compartir con sus más de 400 mil seguidores, mensajes llenos de motivación, como este: "si hay algo que te apasiona trabaja siempre para conseguirlo, sácale el mayor provecho, hazlo evolucionar, logra lo que tú quieres y no escuches nada que vaya en contra de lo que más deseas. Al final harán ruido, pero serás feliz por conseguirlo. Vive con ilusión, tienes que hacer lo que te apasiona".