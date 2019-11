Tania Ruiz por amor a Peña Nieto cambia de look

Tania Ruiz decidió que era tiempo de cambiar de look y optó por cortar su larga cabellera rubia para dejarla al nivel de los hombros dejando a todos sorprendidos pues la mujer cada día más muestra su vida personal en redes pues desde que se convirtió en novia de Enrique Peña Nieto se volvió más cuidadosa.

Fue el programa Despierta América, quien dio a conocer una foto de la socialité quien aparece satisfecha con su imagen e incluso mucho más joven ya que los internautas se lo hicieron saber y es que Tania para nada es una mujer fea pues lo ha demostrado en las pocos entrevistas en las que aparece.

"Definitivamente el corto le queda mucho mejor", "No pues tremendo cambio! Cualquiera puede tener ese cambio y no le hacen tanta propaganda", "Que le guste a ella ya sea largo o corto, lo que a los demás nos guste sale sobrando", escribieron los internautas en redes sociales.

Recordemos que Tania dijo en una entrevista que aunque nunca ha estado en sus planes casarse dijo en una entrevista que si daría el siguiente paso con el exmandatario mexicano pues ambos están muy enamorados y aunque se han cuidado de la prensa han sido perseguidos en sus viajes.

"Nunca me he querido casar, porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy aunque no este en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces", mencionó Tania en la portada que realizó.

Cabe mencioar que no todo ha sido miel sobre hojuelas en el mundo de Tania pues muchos haters la acusan de destruir el matrimonio que Peña Nieto mantenía con Angélica Rivera durante su sexenio, pero todo se terminó cuando fueron la pareja fue descubierta paseando por las calles de Madrid muy acaramelados causando polémica en el medio del espectáculo y política.