Tania Ruiz quiere su boda de ensueño con Peña Nieto

Tania Ruiz se encuentra en una de las etapas más felices de su vida, ya que su relación con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto va viento en popa y aunque pocas veces la modelo habla de su romance esta vez lo hizo para una famosa revista.

Fue para ¡Hola! donde la rubia dijo que nunca ha estado en sus planes casarse con quien fuera su pareja de momento aunque aseguró que si le llegara la propuesta de matrimonio con Peña Nieto reveló que sin pensarla se casaría con él, pues se llevan de maravilla desde hace varios meses.

Nunca me he querido casar, porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy aunque no este en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces, mencionó Tania en la portada que realizó.

Mientras tanto sus fans se mostraron muy emocionados al ver la respuesta de la socialité quien siempre ha querido estar alejada de los escándalos desde que se dio a conocer su romance con Peña Nieto quien fue criticado por los fans de su ahora expareja, Angélica Rivera que se enteró tiempo después de la relación que mantenía el hombre.

"Eres una mujer muy segura de ti misma muy centrada y sabes lo que quieres felicidades", "Hola, es un verdadero placer observar a una chica que refleja una belleza interior y exterior de manera muy natural", le escribieron sus seguidores a Tania.

Recordemos que hace unos días la hija de Tania conquistó las redes sociales con su carisma e inocencia pues su mamá compartió varios videos donde se le ve coqueteando y jugando en su cuarto causando sensación en Instagram.

Por si fuera poco la fama de Ruiza crece cada día más pues la cantidad de seguidores en sus redes es la prueba de que se está convirtiendo en una estrella.