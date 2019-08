Tania Ruiz reacciona ante supuesta boda con Peña Nieto

Tremendo zafarrancho se armó en un evento de productos de belleza cuando la prensa intentó entrevistar a la modelo Tania Ruiz, esto después de darse a conocer que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, supuestamente le pidió matrimonio a la mujer.

Fueron varios los medios que querían una declaración por parte de la socialité, quien solo respondía con afirmaciones muy cortas, pues un miembro de seguridad limitaba a los periodistas y es que no dejaban pasar a la rubia, quien se mostraba abrumada por las cámaras.

Mientras tanto usuarios se molestaron con los medios debido a la presión que ejercieron con la novia de Peña Nieto, y es que como todos saben la mujer ha tratado de mantener un perfil bajo, pues no quiere ser perseguida para hablar de su romance.

"Ayyy cómo les meten el micrófono, en serio que horror con los periodistas", "Eres una persona llena de luz", "Eres una excelente persona!!! Una persona transparente", fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.

Recordemos que Tania ya a dicho en sus redes sociales que las críticas e insultos no le interesan, y que está muy feliz con su relación pues muchos haters le han dicho de todo a la guapa mujer, quien prefiere darle tiempo a sus asuntos personales.

"Oigan mucha gente me ha dicho y me ha puesto que wow mis respetos que no me importa el que dirán, porque a mucha gente si le importa el que dirán y les voy a decir porque no me importan los mensajes negativos...", dijo Tania a todos sus detractores.

Cabe mencionar que el romance entre ambos personajes desató la polémica, pues se pensaba que el matrimonio entre Enrique y Angélica Rivera iba viento en popa, pero resultó todo lo contrario cuando se les vio por primera vez a la pareja del momento en España.

Por si fuera poco se dijo que la persona encargada de presentarlos fue el abogado Juan Collado, quien hoy enfrenta algunos problemas con la justicia pues está detenido.

