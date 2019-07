Tania Ruiz reaparece y luce espectacular

La novia del expresidente, Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz reaparece en redes, tras días de estar ausente. Esta vez lo hace muy a su estilo, posando despampanante con un outfit sencillo pero elegante, portando un calzado muy fresco y una lujosa bolsa Gucci, así como un cinturón de la emblemática marca, la cual contrasta muy bien con su atuendo. Además se le puede ver con unos lentes y un sombrero, que le da ese aire veraniego, muy ad hoc a la temporada.

"Si te rindes cuando las cosas se ponen difíciles no lograrás nada q valga la pena. Muchas cosas no nos atrevemos pq son difíciles, pero son difíciles pq no nos atrevemos hacerlas. Donde estuvimos ayer y dónde vamos a estar mañana es por lo q pensamos , decimos y hagamos Hoy! Si algo ya no avanza suéltalo y sigue Tú!", es el mensaje que acompañó con la instantánea que hasta el momento cuenta con más de 4 mil likes, y es que apenas hace dos horas actualizó su cuenta de Instagram.

Sus seguidores rápidamente le comentaron y algunos le dicen lo bien que se ve, mientras que otros le halagan el comentario, apoyándola ante las críticas que recibe ahora que se sabe que es novia de Peña Nieto.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Y hablando de esas críticas, recordemos que la última fue el no haber publicado nada en sus redes por motivo del cumpleaños de EPN el pasado 20 de julio, día que cumplió 53 años de edad, por lo que sus redes se inundaron de felicitaciones y claro que no podían faltar las de sus hijos, Nicole, Alejandro y Paulina Peña Pretelini, quienes le dedicaron a su padre conmovedoras pablabras para festejar su aniversario de vida, sin embargo de quien se esperó fuera la primera es su novia, Tania Ruiz, de quien no se vio en sus redes dedicarle ninguna felicitación a Peña Nieto, por lo que usuarios cuestionan una presunta crisis en su relación.

"Eres un ser que pocos conocen profundamente y me siento bendecida por poder decir que eres mi Papá, mentor,amigo incondicional y mi gran amor. Hoy brindo por ti, por nuestra existencia, por la familia que me regalaste, por tu ejemplo y tu temple, por tu alma ligera y tu corazón divino, brindo porque la vida te llene de alegrías y bendiciones", escribió Paulina en sus redes sociales, acompañado de una tierna foto a lado de su padre.

Por su lado, Alejandro escribió: "Feliz cumpleaños a la persona más importante de mi vida! La persona que más me ha enseñado y guiado por la vida. Muchas felicidades y muchas gracias. Te adoro".

Y por último Nicole, quien publicó tres instantáneas con su papá en las que le deseó un feliz cumpleaños.

Ayer no se vio movimiento en las redes de Tania Ruiz, si no la de ahora, pero no algo que tenga que ver con su novio, Enrique Peña Nieto.

“No tienes que ser la mejor persona, solo tienes que ser la mejor persona que puedas ser. Siempre haciendo lo que diga el corazón y lo que sientas. Las personas muchas veces mienten pero las energías no. Muchas veces lo que sentimos que estamos perdiendo nos está salvando de perdernos. Pero jamás permitas ni dejes de ser la buena persona que eres por culpa de malas personas. Siempre deseando el bien a todos dando mucho con una mano y recibiendo siempre bendiciones con las dos”, publicó la modelo acompañada de una fotografía en la que muestra un look diferente, con cabellera oscura pero sin perder su gusto por la moda.