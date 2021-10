Tania Ruíz reaparece y no fue con su novio Peña Nieto ¿qué festejó? 

México.- Reaparece Tania Ruiz Eichelmann novia del expresidente de México Enrique Peña Nieto, y aunque no lo hizo con el ex mandatario si a través de sus redes sociales, para celebrar el cumpleaños de su madre al lado de su familia.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la hermosa modelo compartió diferentes mensajes dando gracias especialmente a su madre quien cumplió años a quien celebró con una discreta fiesta en compañía de sus familiares más cercanos.

"Feliz cumpleaños a la mujer que me dio la vida. Te Amo Mamá!! Gracias por tu gran amor, lealtad entrega. Por verme siempre con esos ojos que me transmiten tanto... y esos abrazos que siempre me sanan. Gracias por tu amor y por estar siempre! Hoy agradezco a Dios por tu vida!!", escribió Tania Ruiz en una fotografía en la que se muestra acompañada de su mamá.

Tania Ruiz agradece el amor de sus padres

La modelo dejó ver el especial cariño que tiene a sus padres, pues otra de las imágenes que llamaron la atención de sus seguidores fue en la que destacó el gran amor que su padre le tiene a su mamá; "El amor que siente mi papá por mi mamá... Woooooow!!!, escribió mientras en las imágenes compartidas sus padres se dan un tierno abrazo.

En este día Tanía Ruiz también hizo una publicación en la que agradeció al santo de las causas difíciles San Judas Tadeo que hoy 28 de octubre congrega a miles de creyentes en diferentes partes del mundo para venerar su nombre.

Tania Ruiz agradeció a San Judas Tadeo

Aunque se desconoce si está última publicación está relacionada a las dificultades que ha enfrentado la modelo durante los últimos días, lo cierto es que durante la semana pasada, la pareja de Enrique Peña Nieto fue objeto de polémica.

Esto ya que el expresidente de México y Tania Ruiz fueron captados saliendo de u hotel de Roma en Italia, lugar al que viajaron para celebrar el cumpleaños 34 de la modelo. Fue ahí donde el incidente fue filmado a lo cual la también empresaria publicó un mensaje que fue relacionado por algunos con el altercado en la ciudad eterna.

"Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme", escribió en Instagram.