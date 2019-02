Tania Ruiz responde a mensajes negativos en su contra

La modelo potosina Tania Ruiz, a quien se le relaciona sentimentalmente con Enrique Peña Nieto, expresidente de México, responde a través de sus redes sociales a tantos mensajes negativos que le hacen llegar.

Corrieron fuertes rumores de que Tania Ruiz tendría que ver con Enrique Peña Nieto, aun esposo de Angélica Rivera, y fue el pasado 31 de enero que se divulgó una foto en la que aparecen juntos en Madrid Peña Nieto y Tania.

La noticia de que ambos tenían una relación sentimental creció más aún.

Al día siguiente, la filtración de otra imagen del exmandatario y la potosina, también en la capital española, dio de qué hablar. En ella, él la acompaña a escoger un producto en una farmacia.

Las imágenes llegaron a varios medios de manera anónima y, debido a la poca información que se tiene acerca del presunto romance, mucha de ésta raya en la especulación.

Tania, a través de sus redes sociales, ahora escribe:

Yo no soy perfecta y no vivo para hacerlo. Estoy en esta vida aprendiendo igual que tú. Todos tenemos nuestra historia de vida, que no debemos juzgar por quien no la ha vivido..."