Tania Ruiz responde a quienes la critican por  ser pareja de Enrique Peña Nieto

México. Tania Ruiz Eichelmann, pareja sentimental de Enrique Peña Nieto, usa sus redes sociales para mandar un contundente mensaje a las personas que critican su relación con el expresidente de México.

Y es que Tania Ruiz Eichelmann y Enrique Peña Nieto fueron captados en Roma durante la celebración del cumpleaños de ella, y fueron grabados abordando un taxi, además les expresaron algunos mensajes insultantes.

“Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme”, escribe Tania en sus historias.

“Te deseo que encuentres a alguien que hable tú mismo lenguaje… Así no desgastarás tu vida intentando siempre estar traduciendo tu espíritu”, escribe en otro texto la famosa modelo originaria de San Luis Potosí, México.

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto. Foto de Instagram

Ruiz Eichelmann comparte una tercer imagen en la que escribe que la felicidad es el objetivo de todos y a quien le desea el mal, ella le desea el bien porque cada quien ofrece lo que tiene.

El video que una persona tomó a Tania y a Enrique Peña Nieto en Roma y subió a redes sociales ya se viralizó y entre las ofensas que le dicen a Enrique Peña Nieto son palabras como "ratero", además les refieren que con tanto dinero y abordan un taxi.

Enrique Peña Nieto, de 55 años, nació en Atlacomulco, Estado de México el 20 de julio de 1966. Según información en su biografía, estudió la carrera de derecho en la Universidad Panamericana (UP) y comenzó a militar en el tricolor a partir de 1984.

Además de ser presidente de México y gobernador del Edomex, Peña Nieto se desempeñó como subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel Rojas, ex gobernador del Edomex por el PRI.

Estos son solo algunos de los muchos logros profesionales en la vida de Peña Nieto, quien anteriormente estuvo casado con la actriz Angélica Rivera y ahora disfruta plenamente la relación que tiene con Tania Ruiz.

A ambas celebridades mexicanas se les relaciona sentimentalmente desde finales de 2019 y juntos han estado en distintos eventos políticos y de sociales, donde han sido fotografiados y se muestran como una pareja feliz.

Tania Ruiz, por su parte, tiene 34 años de edad, es una famosa modelo y en su perfil de Instagram se define como una apasionada de los pilates, el yoga y el diseño de moda, por ello suele compartir algunas imágenes al respecto.

Es madre de una niña de seis años de nombre Carlota, fruto de su relación con el empresario Bobby Domínguez, y es prima de Juan Carlos Valladares, esposo de la ex Miss Universo Ximena Navarrete.