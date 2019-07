Tania Ruiz revela el talento oculto de Enrique Peña Nieto

Tania Ruiz mantiene cercanía con sus seguidores en Instagram, red social donde comparte bellas fotografías, mensajes de reflexión, románticos mensajes para su novio Enrique Peña Nieto y hasta detalles pocos conocidos del ex Presidente de México.

En un reciente post en su perfil de Instagram, Tania Ruiz compartió una fotografía donde luce un otufit que ha encantado a más de una de sus followers. "Si te rindes cuando las cosas se ponen difíciles no lograrás nada que valga la pena. Muchas cosas no nos atrevemos porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos hacerlas. Donde estuvimos ayer y dónde vamos a estar mañana es por lo que pensamos, decimos y hagamos hoy. Si algo ya no avanza suéltalo y sigue tú".

Tras recibir muchos halagos en su post, la joven modelo contó un talento que pocos sabían de su novio. "¿Te tomó la foto Lord Peña? un estuche de monerías", le preguntó uno de sus seguidores, a lo que ella respondió: "él es muy bueno para tomar fotos".

"Saludos a los dos, bonita pareja, felicidades", escribió otro de sus seguidores. "Muchísimas gracias, de tu parte", respondió.

Anteriormente Tania Ruiz Eichelmann compartió una declaración de amor para Enrique Peña Nieto, causando gran furor en redes sociales. Junto a sus palabras publicó una serie de fotografías en compañía del ex Presidente de México.

"Gracias Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa, por todas las cosas buenas que vivimos y que tenemos. Pero sobre todo por hacerme ver donde no están mis límites en el amor, como en todo. Se qué hay algo inmenso que nos sostiene y protege y eres tú, gracias por tanto".

Tania Ruiz compartió este mensaje en las stories de su Instagram.

A principios de este mes Enrique Peña Nieto viajó a España presuntamente acompañado de su novia, abandonado a su abogado y amigo Juan Collado, quien fue detenido por las autoridades mexicanas por presunta delincuencia organizada.

Peña Nieto se fue del país la intención de radicarse allá o pasar unas "vacaciones largas" que lo mantengan alejado del ambiente "adverso" en México, aseguró el analista político Salvador García Soto.