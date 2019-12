Tania Ruiz y su supuesto romance con el actor Valentino Lanús

Tania Ruiz aseguró que le dan risa los rumores que se inventan alrededor de su noviazgo con Enrique Peña Nieto. Uno de estos es que la joven modelo le habría sido infiel al ex presidente de México con Valentino Lanús; dichas especulaciones comenzaron cuando ella publicó en redes sociales una foto junto con el actor. En un encuentro con los medios de comunicación manifestó:

La novia de Enrique Peña Nieto, comentó que los comentarios negativos sobre ella, simplemente no los toma en cuenta. "Luego me entero de cosas que ni yo sabía, yo la verdad, los malos comentarios y las críticas, pongo una barrera y si tú estás bien, con tu persona, con tu pareja, si las demás personas hablan mal, si ellos se sienten bien hablando mal, que lo sigan haciendo".

Tania Ruiz confesó que no estaba preparada para toda la atención mediática que tendría, luego de que se revelará que ella era la nueva pareja sentimental del ex presidente de México, tras su sonada separación de la actriz Angélica Rivera.

No estaba preparada para esto, pero de repente me hacen muchas preguntas de personal, entonces, yo en mi personalidad me considero no ser grosera, las veces que me han visto siempre ha habido un respeto.