Tapan el baño en "La Casa de los Famosos 2" y participantes culpan a Laura Bozo

México. Taparon el baño del reality show "La casa de los famosos 2" y algunos integrantes del mismo le echan la culpa a Laura Bozzo, lo que originó una gran polémica.

El reality de Telemundo sigue causando controversia y ahora se comparte en varios portales de noticias que supuestamente Laura Bozzo tapó el baño, pero ella se defiende diciendo que es mentira puesto que ocupa el baño de hombres cuando lo requiere.

Ivonne Montero les dice a sus compañeros que el baño "estaba a punto de desbordarse", y toman con humor su comentario, incluso algunos se ríen y cuestionan quién pudo ser el causante del hecho.

En Tik Tok circula un video que un usuario compartió y en él se mira el momento en el que Ivonne expone el problema, incluso se escucha que alguien dice: "Qué pase el cag@&n", en alusión a la famosa frase de Bozzo, "que pase el desgraciado".

"Por favor, la persona que haya tapado el baño, el que originalmente era de mujeres, que ya no es de mujeres es de todos, se les tapó el baño y no lo destaparon. Tenga la amabilidad de pasar al baño y destaparlo porque yo no puedo", cita Montero.

Y es Laura Bozzo quien inmediatamente refiere que ella no usaba ese baño porque ya tenía algunas fallas: "Está fallando ese baño, por eso yo voy al baño de hombres".

Pero también culpan a Mayeli Alonso, la reciente expulsada de La casa de los famosos 2, y usuarios en redes sociales no evitan escribir comentarios alusivos a dicha situación.

En La casa de los famosos 2 participan otras figuras públicas como Osvaldo Ríos, Toni Costa, Eduardo Rodríguez, Niurka, Brenda Zambrano, Natalia Alcocer, Salvador Zerboni y Juan Vidal, y el ganador se hará acreedor a un premio de 200 mil dólares (alrededor de cuatro millones de pesos).