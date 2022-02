Tara McDonald entrena nuevo sencillo junto a Reykon, Jey Bledsing y Mad Fuentes

Tara McDonald, mejor conocida como "la Reina del Dance", premiada como "Mejor voz del año en 2014" y nombrada por la revista Rolling Sone como "La cantante blanca con voz negra", nació en la escena musical colaborando en hits como "My My My" de Arman Van Helden y "Feel the Vibe" junto a Axwell y su colaboración con David Guetta en el tema "Delirious", el cual forma parte de su álbum certificado platino "Pop Life", además de contar con 20 temas que se posicionaron en diferentes charts a nivel mundial.

Más reciente su tema de 2016 "I Need a Miracle", el cual le dio su primer #1 como solista y la estableció en la escena mainstream de radio y prensa en Europa. El tema se colocó rápidamente como #1 en Bélgica y Portugal, en el top 20 de Francia, Holanda e Italia, además de ser seleccionada como el himno parea el Europride de Ámsterdam.

Tara comenzó su acercamiento con Latinoamérica gracias a su lanzamiento "Love Me" junto al exitoso artista multiplatino Juan Magan en 2016, seguido de este lanza su exitoso tema "Money Maker" en 2019, donde colabora con las estrellas del reggaetón Zion & Lennox, y "My Skeletons" con el rapero mexicano Mc Davo.

Al iniciar la pandemia Tara como muchos artistas paró sus diferentes actividades, conciertos, aplazando el estreno de su esperado álbum debut. Durante su hiatus preparó una nueva versión de "I Need a Miracle (Stay Home Edit)", un tema que fue lanzando en conjunto con UNICEF.

Tara está de regreso este 2022 con lanzamiento muy especial, donde colabora con la super estrella del reggaetón Reykon en una asombrosa versión de su tema "One Track Mind".

El Artista multiplatino, originario de Colombia es uno de los exponentes más importantes del reggaetón latinoamericano, interprete de grandes hits como "Tu Cuerpo Me Llama", "El Chisme", "La Suite", etc. quien ha logrado una carrera muy sólida en el género urbano, colaborando con artistas como: J Balvin, Daddy Yankee, Maluma, Kevin Roldán, etc.

'One Track Mind' es una canción seductora y divertida, compuesta por Tara Mcdonald, sus colaboradores de mucho tiempo Moox y Laujack. Ahora Reykon agrega una poderosa vibra al tema. Una canción que habla sobre sentirse libre y actuar con impulso. Moox trabajaba en el beat cuando Tara sin avisar llegó al estudio en Paris, inmediatamente conectaron y surgió una idea creativa y divertida.

El tema cuenta con un estilo similar a "Money Maker" en el cual Tara colaboró con Zion & Lennox. Tara McDonald regresa la escena internacional con un tema que seguramente será del gusto del público, posteriormente lanzará su álbum debut a finales de este año.

