Taron Egerton habla sobre los rumores de su papel como "Wolverine"

Estados Unidos.- Después de que Hugh Jackman se despidió de su papel como "Wolverine" y desde que Marvel Studio recuperó los derechos sobre los mutantes de "X-Men", se sabe que habrá un reboot de las películas, ya que tarde o temprano se notará su participación en la producción de distintos filmes.

Sin duda alguna, uno de los candidatos favoritos para dar vida al emblemático "Wolverine" en las nuevas películas de "X-Men" a cargo de Marvel Studios, es el actor Taron Egerton, quien ha sido objeto de fanarts, montajes y todo tipo de especulaciones que lo hacen figurar como la opción obvia para dar vida al mutante.

Pese a los rumores y especulaciones, el actor se había mantenido en silencio hasta ahora. Aunque hasta ahora todo son rumores y suposiciones entre los fanáticos del cómic, Egerton ya salió a hablar sobre el tema, logrando decepcionar a muchos que ya daban por hecho el asunto.

El hecho de que todo el mundo piense que soy el indicado para el papel es halagador", dijo. "Amo a Marvel, pero por ahora todo es cosa de fans. No hay base sólida para esos rumores", declaró el actor estadounidense.

Aunque hasta ahora no se ha concretado su papel dentro de los reboot de las películas de los mutantes, el actor ya ha logrado convertirse en uno de los intérpretes favoritos del cine, esto después de dar vida a Elton John en su filme biográfico "Rocketman", personaje que le valió un Globo de Oro por su actuación.

El año pasado fue un año intenso para Taron, pues su vida se volvió un blanco constante de los medios de comunicación, ahora, después de mantener una agenda apretada, se permite gozar de las comodidades de su hogar y de una vida tranquila alejada de las giras publicitarias, la prensa y repetitivas entrevistas alrededor del mundo.

Por mucho que disfruté el año pasado, con toda su locura, es agradable alejarse del centro de atención. Disfruté estar en mi ciudad natal. Me siento miembro de una comunidad. Rocketman fue muy emocionante. Conocí a Meryl Streep, Brad Pitt. Pero es bueno volver a la realidad. Me gusta estar para mi madre y mis hermanas pequeñas. Es muy importante para mi cordura. Amo Hollywood, pero me gusta retirarme a algo que se sienta más normal", comentó el actor.