Taron Egerton: tres de las películas más conocidas del actor

Desde el 2011, el mundo vio el debut de Taron Egerton como actor, al tener un papel pequeño dentro de la serie Lewis, en donde dio vida a Liam Jay, sin embargo, fue hasta que participó en la saga de “The Kingsman”, en 2015, que el mundo ubicó su cara y su talento.

Y es que, aunque mucho se ha dicho que pudiera unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), en esta ocasión queremos enfocarnos en recordar tres de las películas más conocidas de Taron Egerton.

Tres de las películas más reconocidas de Taron Egerton

Kingsman

Dentro de la saga de Kingsman vamos a incluir El Servicio secreto, El Círculo Dorado, y El origen, tres películas en las que Taron Egerton da vida a Gary “Eggsy” Unwin, quien es el protegido de Harry Hart (Colin Firth) y en las que vemos la historia de un servicio de agentes secretos que luchan por salvar el mundo.

Y es precisamente el papel de Eggsy el que le abrió las puertas al mundo a Taron Egerton, pues previamente habíamos visto al actor británico en producciones menores.

Pero con Kingsman, Taron Egerton alcanzó la fama mundial, es por eso que estas películas son en las que más se reconoce al originario de Birkenhead, en Merseyside.

Sing

Aunque no actúa propiamente en ninguna de las películas de Sing, Taron Egerton es reconocido por dar voz a Johnny en las dos entregas, en su versión en inglés, en las cuales se destaca por su interpretación musical de canciones como “I´m still standing” de Elton John y “There´s Nothing Holdin´ Me Back” de Sawn Mendes.

Así que con Sing, Taron David Egerton mostró sus habilidades y conocimientos sobre la música, y pudimos disfrutar de su registro vocal de tenor, así que esto le permitió avanzar hacia el papel por el que ha recibido diversas nominaciones y premios, hablamos de dar vida a Elton John en Rocketman.

Rocketman

Se trata de una película musical lanzada en 2019 en la que se narra parte de la vida del músico británico Elton John y es precisamente Taron Egerton quien protagoniza esta cinta, en la que lo vemos lucir su voz y podemos ver una nueva interpretación de “I´m still standing”, más apegada a la versión original.

Y es precisamente por este papel que Taron Egerton ganó el Globo de oro a mejor actor de comedia o musical en 2020, ese mismo año también fue nominado a los premios BAFTA como mejor actor, a mejor actor protagonista por parte de los Premios del Sindicato de Actores y a los premios Satellite en 2019, en donde recibió dos premios.

Así que, en 2019 Taron Egerton recibió el premio Satellite a Mejor actor en una película de comedia o musical y también fue galardonado con el premio de mejor actor revelación.

