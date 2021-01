Tatiana colabora con Monserrat Curriel, en "Sarita Libúh y el misterio después del puente"

Luego del gran furor que causó en Europa el libro "Sarita Libúh y el misterio después del puente", llega a México y Estados Unidos luego que la editorial francesa I&I Production decidiera hacer una historieta del libro y abriera la convocatoria de talentos alrededor del mundo, para formar parte de este gran proyecto. Es ahí que Tatiana, "La reina de los niños", aceptó el reto y se convirtió en "Claudine" para darle personalidad a este personaje tan particular.

La amplia trayectoria de Tatiana con los niños hace que su compromiso con el proyecto y la conexión con el mismo, sean totalmente auténticos. Dentro del proyecto de Sarita Libúh, participan 32 talentos del mundo entre ellos:

Tatiana Palacios de México.

Nancy Dobles y Kary Ramos de Costa Rica.

Dakota Simao y Nadia Ladeiras de Suiza.

Merly Morello y Thiago Vernal de Perú.

Samantha Grey de Ecuador,.

Omar Boninsegna de Italia, y muchos más.

Todos ellos interpretan los personajes de la historia y están presentes en las cartas coleccionables que ya se encuentran a la venta a nivel internacional en inglés, francés y español.

"La frase que dice mi personaje Claudine es: 'deja de decir que no puedo y hazlo', y esa es una frase que me decía mi mamá mucho y hasta la fecha me dice: 'haciendo y diciendo', porque de qué sirve que te quejes de que tienes que hacer las cosas, es mejor hacerlo", manifestó la cantante Tatiana.

Monserrat Curriel, autora residente en Suiza y de nacionalidad costarricense, es quién publica la novela fantástica "Sarita Libúh y el misterio después del puente", su ópera prima. La obra, cuenta la historia de Sarita, una niña que se verá envuelta en una serie de aventuras en un mundo fantástico, el cual descubrirá tras cruzar un puente.

"El público al que va dirigido, principalmente, es juvenil; niños a partir de 9 años y adolescentes, aunque Curriel asegura que "los niños de 2 a 5 años también pueden integrarse en la lectura", debido a la inclusión de dos cuentos infantiles en la obra, y añade que su obra "se está utilizando en seminarios de autoayuda destinados a un público adulto".

En la historia de "Sarita Libúh y el misterio después del puente", encontramos un amplio elenco de personajes: Sarita, niña curiosa poseedora de un gran poder que desconoce; Benjamín, niño misterioso que aparece y desaparece en varias etapas de la aventura y tiene una particular conexión con Sarita; la maestra Lang, parte del clan de Los Sowy, quien descubre un nuevo mundo a nuestra protagonista y los abuelos Libúh, amorosos y protectores guías, quienes se encargan de dar refugio a la pequeña.

El objetivo de la historia es promover la lectura en familia y ayudar a miles de personas hacer sus sueños realidad por medio de las fundaciones que apoya el proyecto, ya está disponible a la venta la colección de cartas inspiradas en los personajes de la historia y talentos del mundo entero, con mensajes llenos de magia y poder y para el mes de mayo podremos contar con el libro en tiendas físicas de México y Estados Unidos.