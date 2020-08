Tatiana con 51 años enseñó cuerpazo en traje de baño y desata tentaciones

Tatiana La Reina de los Niños de 51 años edad, demostró que no solo es admirada por el público infantil, también tiene su lado sexy y el público masculino se lo hizo saber gracias a la foto que compartió en traje de baño donde presumió tremendo cuerpazo, y los halagos se multiplicaron con el paso de las horas en Instagram, ya que son pocas las veces en que la estrella de televisión se ha dejado ver de esa manera.

Resulta que Tatiana pasó su domingo de una manera muy tranquila y fue relajándose en una piscina sobre un enorme inflable de cisne dorado donde se le ve con un traje de baño en color rosa, además su pose la ayudó demasiado, ya que se miraba espectacular derrochando juventud en todos los aspectos, ya que la también actriz siempre ha tratado de mantenerse radiante, pues hasta la fecha sigue trabajando en el mundo del espectáculo, pues el dejar de trabajar no es una opción para ella.

"Antes que se acabe el verano, algo de Vitamina D, y relajándome antes de mi show en @salaestelaroficial el 30 de Agosto!", escribió Tatiana en su foto con la cual encendió Instagram, pues nadie se imaginaba que Tatiana tenía unas lindas piernas, pero les demostró a todos que en realidad son su arma mortal cuando trata de ser sexy.

Para los que no saben Tatiana sí ha estado un poco alejada de las telenovelas, aunque sigue dedicada a diversos proyectos como su gira musical, donde ofrece un show con todos sus éxitos, además sigue siendo contratada para eventos personales en fiestas infantiles, donde invitar a Tatiana como anfitriona es la fiesta perfecta para cualquier niño, pues la guapa mujer lleva su espectáculo a cualquier parte de la República Mexicana debido a que desde hace varios años es una estrella internacional y sus nominaciones distintos eventos de música son la prueba de que Tatiana es una estrella de renombre.

"Estás preciosa Tati, te amooo", "Felicidades y bendiciones TATIANA", "Que cuerpazo y tan bonita la Tati, me acuerdo cuando la conocí y unas piernas tan lindas que quisiera tenerlas", "Eres un amor me gusta ser tu seguidor", "Soñaba verte así me encantas tienes un cuerpo muy hermoso", "Igual de hermosa siempre. Como si los años no pasaran para nuestro crush de los 80s", "Bella foto así estaría padre despedir este verano", "Y justo estoy viendo Hércules!!! Gracias por dejar marcada mi infancia", "De verdad con Todo respeto que bonitas piernas los genes más tus ejercicios igual a las piernas más lindas", le escribieron a Tatiana en la foto que alcanzó más de diez mil likes.



Tatiana también se ha dedicado a entretener a todo su público de distintas maneras y más ante la pandemia de Covid-19, pues aunque sus giras se suspendieron debido a la contingencia sanitaria, ella se ha mantenido vigente por medio de Instagram, donde comparte fotos o vídeos cantando he interpretando temas de su autoría, donde relaja a muchos de sus fans, quienes quedan emocionados, pues su voz siempre ha sido muy hermosa de acuerdo con los internautas que la escuchan.

Otra de las cosas que aman los fans de Tatiana es cuando comparte fotos del recuerdo como el inicio de su carrera, pues se le ve increíble ese look de los ochenta, con el cual parece toda una Timbiriche, además tiene varias fotos con otros famosos de la época, uno de ellos es con la misma Shakira, quien a penas iba despegando en el mundo musical y Tatiana tuvo el privilegio de conocerla en persona, pues narró su experencia.

"Me acerqué y le dije emocionada: "Hola! Me llamo Tatiana y soy cantante de aquí de México, me encanta tu disco, te felicito y te deseo mucho éxito” a lo que me respondió "¿ Tatiana? La de las pepitas?" -cuando yo fui a Colombia en 1988 con mi álbum "Un Lobo En La Noche" me decían "la sardina de las pepitas" porque todo mi look era de bolitas, escribió Tatiana.

"Ella añadió "Cuando saqué mi primer disco me inspiraba mucho en ti y la disquera me decía que querían que yo fuera la Tatiana colombiana así que veía tus portadas". Yo me quede impactada por su sencillez y su memoria", comentó Tatiana en sus redes sociales donde ambas se ven retratadas, pero eso no es todo pues tiene una infinidad de fotos con otros artistas.

Cabe mencionar que Tatiana siempre ha presumido a la persona que la ayudó a escalar en lo más alto de su carrera y se trata de su mamá y es que para Tatiana la señora es una mujer que le ha dado todo en la vida, por lo que para ella es su mayor ejemplo es por eso que desea seguir los mismos pasos que ella.

