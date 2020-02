Tatiana hace impactante revelación de los inicios de Shakira

Después del tremendo show que dieron en el Super Bowl, Jennifer Lopez y Shakira varias celebridades dieron a conocer algunas anécdotas que han tenido con las mujeres del momento, una de ellas fue la misma Tatiana, quien tuvo la oportunidad de conocer a la colombiana.

Resulta que La reina de los niños, compartió su primer encuentro con la cantante en un restaurante de México donde se quedó helada al ver que Shakira entró al lugar y aunque apenas iniciaba en la industria musical ya tenía gran fama.

"Me acerqué y le dije emocionada: "Hola! Me llamo Tatiana y soy cantante de aquí de México, me encanta tu disco, te felicito y te deseo mucho éxito” a lo que me respondió "¿ Tatiana? La de las pepitas?" -cuando yo fui a Colombia en 1988 con mi álbum "Un Lobo En La Noche" me decían "la sardina de las pepitas" porque todo mi look era de bolitas, escribió Tatiana.

Por si fuera poco lo que más le sorprendió a la cantante de música infantil, fue que Shakira se inspiró en ella en sus inicios pues se lo hizo saber dejándola impactada pues como todos saben la interprete de Pies descalzados tiene fama a nivel mundial.

"Ella añadió "Cuando saqué mi primer disco me inspiraba mucho en ti y la disquera me decía que querían que yo fuera la Tatiana colombiana así que veía tus portadas". Yo me quede impactada por su sencillez y su memoria", comentó Tatiana.

Mientras tanto los fans quedaron muy emocionados por la maravillosa anécdota que compartió en sus redes sociales.