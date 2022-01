México.- La cantante Tatiana, también conocida como la Reina de los niños, está estrenando nuevo y radical cambio de look que le ha quitado varios años de encima y la ha hecho lucir de lo más hermosa, pero no sólo eso, también nuevo proyecto de la mano de TV Azteca.

La querida cantante de música infantil será la conductora de la nueva temporada de MasterChef Junior, según reveló el periodista Álex Kaffie a través de su sección de espectáculos. Antes de Tatiana, Anette Michel era la encargada de conducir la competencia gastronómica.

Tras darse a conocer la noticia, los fanáticos de Tatiana y MasterChef están impacientes por verla en la pantalla chica en la cocina favorita de todo México. La tercera temporada del programa comenzaría grabaciones este mes de enero.

Se tiene previsto que MasterChef Junior estrene su tercera temporada durante el próximo mes de febrero con Tatiana como conductora. Sobre los jueces de la nueva, se ha revelado que se tendrá a la chef Betty Vázquez y al chef José Ramón Castillo al frente.

Tatiana estrena nuevo look que la hace lucir como jovencita

Por otro lado, la cantante Tatiana, quien no se ha pronunciado hasta el momento sobre las declaraciones de su nuevo proyecto, está estrenando look que la ha hecho lucir como jovencita y los halagos no se han hecho esperar de parte de su público.

Tatiana, la Reina de los niños, será la conductora de la nueva temporada de MasterChef Junior

A través de sus redes sociales, la querida estrella mexicana ha compartido su nuevo estilo; dejó de lado su cabello ondulado para lucir una melena larga y lacia con un tono más jovial; un café oscuro que predomina y un tono más claro para las puntas.

Además, añadió un maquillaje en tendencia que le ha valido bastantes halagos de parte de sus seguidores, pues están maravillados con su drástico cambio. Dejando de lado su personaje infantil, ha logrado robarse el corazón de todos de nueva cuenta.

Leer más: Así son ahora los días de Karyme Lozano alejada de las telenovelas