Tatiana recuerda la pesadilla que vivió con Andrés Puentes, su exesposo

La cantante Tatiana, originaria de Monterrey, Nuevo León, México, recuerda que años atrás fue víctima de maltrato psicológico al lado de Andrés Puentes, su exesposo, y pese a que han pasado los años, sigue tomando terapia.

“El maltrato psicológico es peor que el físico”, revela la cantante Tatiana en entrevista con el portal de Internet Tipo y Así, además, reconoce que tuvo una vida tormentosa durante varios años al lado del mismo Puentes.

Tatiana estuvo casada con Andrés Puentes por más de 10 años y los maltratos físicos y psicológicos iniciaron desde que ambos eran novios, reitera.

Su relación la comenzaron en los años ochenta, cuando Tatiana ya gozaba de éxito tras haberse dado a conocer como cantante de temas como El amor no se calla y No tengas miedo.

Y también admite que en la vida hay muchas personas como Andrés, que demuestran ser encantadores cuando desean conquistar a alguien, pero todo es mentira.

Un verdadero infierno vivió Tatiana con Andrés a principio de 2001. Recuerda también, por ejemplo, que cuando tuvo a su segundo hijo él le aventó la bolsa directo a su vientre, después de que le hicieron la cesárea.

Me quitó las tarjetas de crédito, se volvió loco más de lo normal. Me escapé a los siete días de nacido mi segundo hijo, el día anterior me habían quitado los puntos de la cesárea."