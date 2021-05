Tatiana revela cómo Andrés Puentes la presionó para casarse y luego abusar de ella

México. Fuertes declaraciones hizo la cantante Tatiana a Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino, y nunca antes lo había hecho porque no estaba preparada, dijo.

Tatiana reveló a Infante, entre otras cosas, el abuso sexual del cual fue objeto por parte de Andrés Puentes, quien fue su representante y esposo, padre de sus dos hijos.

Tatiana, cantante de temas como Baila conmigo y Peligro en el elevador, pero también de temas infantiles como No me quiero bañar, confesó el maltrato que sufrió con su ex pareja de la cual pudo librarse.

Haber vivido con Puentes fue para Tatiana "un verdadero infierno", y entre los malos momentos que pasó a su lado, recuerda por ejemplo cuando le pidió que se casara con él en una situación bastante difícil y comprometedora.

Me lo pidió en una fiesta con todos sus amigos que eran policías, como abogados y gente mayor, de su edad, sus amigos", y al hacerlo delante de ellos, él estaba seguro que ella no se podía negar a decirle que sí quería ser su esposa.

Tatiana también reveló que Andrés, cuando era su esposo, abusó sexualmente de ella.

Sí abusó, pero lo que más dolía era lo emocional, porque lo emocional, como ves, sigue estando ahí. Me obligó a tener intimidad, pero también manipulación de esa manera; sabía por dónde, sabía cómo".

La cantante, quien es originaria de Monterrey, Nuevo León, México, menciona también en El minuto que cambió mi destino que su relación con Puente se convirtió en codependiente y fue terrible para ella, ya que llegó a manipularla.

Y a causa del mismo Andrés Puente, Tatiana tuvo una carrera artística truncada por muchos años, puesto que le cerraron muchas puertas, pero afortunadamente pudo retomarla con éxito y hoy en día disfruta de ella.

Tatiana menciona que además de amar a su familia, también ama a su carrera como cantante y mientras pueda y viva desea dedicarse a ella, ya que ama la música desde que era una niña.

