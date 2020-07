México. La cantante mexicana Tatiana revela que rompió con su pareja, tras doce años de relación. Ahora se encuentra soltera, disfrutándose a ella misma y a sus hijos; esto es su prioridad en estos momentos, tras haber concluido su relación con Alejandro Cervantes. En entrevista con "De Primera Mano", programa de Gustavo Adolfo Infante, Tatiana comparte que había decidido no hacer pública su separación, pero no pudo evitarlo.

"Tristemente cada quien tomó su rumbo, pero me quedo con las cosas bonitas. Fueron casi 12 años juntos; mientras estuvo el compromiso del día a día", menciona la Tatiana, quien se muestra tranquila, tras su rompimiento con su ahora expareja. Y sobre los motivos que los llevaron a tomar la decisión de separase, esos sí no los contó, ni hablará de ellos por respeto y porque son algo muy personal.

Tengo un tatuaje que nos hicimos juntos hace tiempo; era de un rompecabezas de un corazón al que le falta una pieza y él se tatuó la pieza que me faltaba. Ahora siento que no me hace falta ni una pieza, la pieza que faltaba era yo", agrega en la misma entrevista.