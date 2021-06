Tatiana se indigna con las letras misóginas del reguetón y pide que lo censuren

México. La cantanteTatiana, originaria de Monterrey, Nuevo León, México, vive indignada con el reguetón tras escuchar sus letras misóginas y por eso propone que lo censuren.

En entrevista con medios de comunicación en CDMX, Tatiana, "La reina de los niños", comparte que le preocupa que los niños escuchen reguetón, ya que según su opinión, promueve el machismo y la violencia.

En distintos portales de noticias se comparte que Tatiana expresó su molestia ante el reguetón en el sentido de que algunas letras (canciones) no son ideales para que las escuchen los niños.

La famosa cantante de temas infantiles como No me quiero bañar señala también que en lugars públicos siempre se ponen este tipo de canciones (reguetón) y no le parece tampoco, ya que no son apropiadas para la familia.

Es por eso que apoyaría por completo una ley que intente legislar este tipo de contenidos en dado caso de que la propusieran y lanzaran algún día.

Sí me gustaría una ley, la verdad. Porque lo escuchas en todos lados. Estás en un restaurant y no tienes que estar viendo algo que no debe tu familia o escuchando una letra misógina. Sí me gustaría que hubiera tantita censura”, menciona Tatiana.

Tatiana fue clara al referir que desde su punto de vista es ilegar apoyar la misoginia y el maltrato y por tal motivo, radio, prensa y televisión debería tener un reglamento para que tenga una "censura bonita".

Tatiana se dio a conocer como cantante en los años ochenta al participar en la obra musical Kuman, y en esa misma época lanzó su primer disco llamado Tatiana, del que se convirtieron en éxito El amor no se calla y A media luz.

Y después de su éxito como baladista y grabar varios discos en este género, optó por convertirse en cantante de temas infantiles y lo consiguió con más éxito en países como México, Estados Unidos y otros más.

Uno de los motivos por los cuales quiso ser cantante infantil fue para divertir a su hija Kasandra, cuando era niña, lo ha comentado en varias entrevistas y fue sorpresa para ella que con su cambio artístico llegó al gusto de los niños.

