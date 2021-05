Taylor Díaz explora nuevos ritmos con su tema 'El Rey (6AM)'

México.- Con una sonrisa en su cara, mostrando un mayor grado de sofisticación y evolución sin abandonar su peculiar estilo, el cantante Taylor Díaz marca su sello característico con una mezcla de bolero, trap y reguetón, colocándolo como uno de los máximos astros de la música en español.

En entrevista para DEBATE, el artista originario de Veracruz platicó acerca de su nuevo sencillo 'El rey (6 AM)', un tema que se trata de una declaración de amor sin tapujos, echada para delante, donde el personaje principal le canta a su interés amoroso todas sus intenciones románticas.

Durante este tiempo has venido creando música sin parar, para enamorar a tu público

"Todo lo importante que he aprendido en la pandemia, poder darme cuenta que todos somos momentos, sabes, nadie está excepto, y cuando tienes salud tienes casi 99 por ciento de las cosas. Me ha hecho disfrutar de las pequeñas cosas, los momentos. Hasta que se detiene el mundo es donde se da cuenta que ya puedes hacer todas las cosas, entonces también te das cuenta del valor de lo que tienes que hacer en tu vida, y sobretodo el hecho de, por ejemplo, ser músico es trabajar en la honestidad y de mejorar para seguir aprendiendo y creciendo".

Platícanos sobre tu nuevo sencillo, disponible en las plataformas digitales

"El rey (6AM) ha sido una mezcla de cosas, como en lo que he estado explorando musicalmente. A mí me ha ayudado mucho a poder enriquecer mucho más mi proyecto, mi música. Hay algo que yo valoro mucho que es poder crear distintas cosas sin distinción de nada, sin distinguir ningún género, más bien hacer mis propios géneros y poder explorar el género urbano o solamente encasillarme con algo, pero al mismo tiempo el reguetón romántico es lo que hago perfectamente y lo que más me distingue. Entonces he llevado ese romanticismo a mi nuevo sencillo y poder presentarlo".

¿Cómo se visualiza en unos años Taylor Díaz con su carrera artística?

"Para mí ha sido muy bonito e importante la creación, el no detenerme y haber seguido continuando con mi música y el hecho de no frenar en ningún momento la música y los sencillos que estaba haciendo, con toda la intención de seguir conectado, era para seguir, precisamente, para que conozcan mi proyecto, porque he sentido que tenemos que llevar más música, que la gente conozca quiénes somos. Creo que estoy muy agradecido con mi equipo, la gente que me ha apoyado que son gente muy linda. Al mismo tiempo que no he frenado, que continúo trabajando y escribiendo canciones".