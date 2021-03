Taylor Swift adelanta lo que se viene con su presentación en los Grammy

Estados Unidos.- Este jueves, a tres días de los premios Grammy en su edición 2021, la cantante estadounidense Taylor Swift habla de lo que se viene en su presentación en la ceremonia, dejando a sus seguidores, llamados Swifties, emocionados por su participación, ya que figura como una de las más esperadas de la noche.

Desde casa, ofreciendo una breve entrevista, la cantante de 31 años de edad reveló que su actuación en los premios Grammy incluye a sus colaboradores Aaron Dessner y Jack Antonoff, con quienes ha trabajado durante el confinamiento en sus dos álbumes recientes; "folklore" y "evermore", lanzados el año pasado de manera inesperada.

Hasta ahora son los únicos detalles que se saben sobre su presentación, sus fieles seguidores pronostican que interpretará un popurrí de canciones de sus dos discos, aunque también se cree que cante por lo menos dos temas, uno de cada uno, posiblemente los dos sencillos líderes, 'cardigan' y 'willow'.

No se sabe tampoco si la presentación será completamente en vivo o grabada, ya que, debido a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo, las nuevas alternativas para evitar contagios a toda costa son pregrabar las presentaciones y pasarlas en durante las premiaciones simulando ser completamente en vivo.

Después de bastantes años sin pisar el escenario de los premios Grammy, Taylor regresa con gran fuerza y un recibimiento mayor al que había tenido, pues sus dos recientes álbumes la ayudaron a alcanzar a otro tipo de público tras salirse de su zona de confort explorando nuevos sonidos, letras y experiencias.

Taylor Swift acaba de confirmar que su presentación en los #Grammys será junto a Jack Antonoff y Aaron Dessner



Todavía no se sabe si será una presentación en vivo o grabada pic.twitter.com/sjj27udZII — Mundo Swift (@MundoSwiift) March 11, 2021

Según predice Billboard, "folklore" de Taylor Swift se llevará el Grammy al Álbum del año. "Un éxito en ventas que le trajo las mejores críticas en su carrera", explican sobre el disco. "La calidad íntima del álbum lo hace especialmente apropiado para un año en el que todo el mundo estuvo encerrado", finalizan.

Cabe mencionar que este disco de Swift, mismo que incluye temas como 'august', 'seven' y 'the 1', se ha convertido en el más grande lanzamiento femenino del 2020, según informa Official Charts en su cuenta oficial de Twitter.

Los fanáticos de la cantante están muy emocionados por su presentación el próximo domingo, pero también por saber si se llevará algún premio Grammy, pues este año cuenta con seis nominaciones; "folklore" a Álbum del año y Mejor álbum vocal de pop, mientras que 'cardigan' compite como Canción del año y Mejor interpretación de pop solista, 'exile', por su lado, está nominada a Mejor interpretación de pop dúo/grupo. Finalmente, 'Beautiful ghosts', parte de la banda sonora de la película Cats, está nominado a Mejor canción escrita para un medio audiovisual.

